Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

04.08.2022 12:43
Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Sezonun ilk haftasında yarın oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.

5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler şöyle;

YARIN: 21.00 İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)  ARDA KARDEŞLER6 AĞUSTOS CUMARTESİ: 19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK7 AĞUSTOS PAZAR: 19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN8 AĞUSTOS PAZARTESİ: 19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Arda Kardeşler, İstanbulspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
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