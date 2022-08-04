5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler şöyle;

Kaynak: DHA

Arda Kardeşler, İstanbulspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika

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