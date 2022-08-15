Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

15.08.2022 23:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı alırken, Galatasaray bu sezon taraftarıyla ilk buluştuğu maçta Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.

Beşiktaş ise 3-0 öne geçtiği maçta Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçların sona ermesinin ardından 6'şar puanı bulunan iki ekipten Adana Demirspor averajla haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor ikinci basamakta yer aldı.

Haftanın sonuçları

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 1-0

Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 0-1

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 1-0

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 3-3

Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-6

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAv.Puan
1.ADANA DEMİRSPOR22006246
2.TRABZONSPOR22003036
3.FENERBAHÇE21109364
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR21104044
5.CORENDON ALANYASPOR21107524
6.BEŞİKTAŞ21104314
7.GAZİANTEP FK21102114
8.BITEXEN GİRESUNSPOR21013303
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR21011103
10.GALATASARAY21011103
11.YUKATEL KAYSERİSPOR21011103
12.ARABAM.COM KONYASPOR20200002
13.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR201134-11
14.MKE ANKARAGÜCÜ201101-11
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR201114-31
16.ATAKAŞ HATAYSPOR100101-10
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK100124-20
18.İSTANBULSPOR200203-30
19.KASIMPAŞA2002010-100

3. haftanın programı

19 Ağustos Cuma:

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Stadı henüz açıklanmadı)

20 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

22 Ağustos Pazartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

YORUMLAR
500
Joshua King ilk golünü kaydetti Joshua King ilk golünü kaydetti Valencia'dan 2 gol 1 asist Valencia'dan 2 gol 1 asist
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:28 Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirliyor
23:18 Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı!
22:39 Gol yağmuru! İstanbul'da fark her geçen dakika artıyor
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:10 Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:53 Arabanın içinde unutulan 3 yaşındaki bebek havasızlıktan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 23:58:46. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement