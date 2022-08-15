Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı alırken, Galatasaray bu sezon taraftarıyla ilk buluştuğu maçta Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.

Beşiktaş ise 3-0 öne geçtiği maçta Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçların sona ermesinin ardından 6'şar puanı bulunan iki ekipten Adana Demirspor averajla haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor ikinci basamakta yer aldı.

Haftanın sonuçları

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 1-0

Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 0-1

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 1-0

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 3-3

Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-6

Puan durumu

Kaynak: AA

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