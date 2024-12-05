Süper Lig 15. Hafta Maçları Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası yarın oynanacak Trabzonspor- Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 7 Aralık Cumartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Ligin 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe cumartesi günü derbi maçta karşı karşıya gelecek. Lider Galatasaray ise pazar günü Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Hafta pazartesi günü yapılacak Gaziantep FK - Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlanacak. Bodrum FK haftayı BAY geçecek.
Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
7 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Antalyaspor
16.00 Göztepe - Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
8 Aralık Pazar
13.30 Eyüpspor - Samsunspor
16.00 Sivasspor - Galatasaray
16.00 Kayserispor - Alanyaspor
19.00 Başakşehir - Hatayspor
9 Aralık Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor - İSTANBUL
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