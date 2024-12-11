Süper Lig'de 16. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de 16. Hafta Hakemleri Açıklandı

16 Aralık'ta Galatasaray-Trabzonspor derbisinde hakem Kadir Sağlam görev alacak.

11.12.2024 18:47
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında arasında 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 13 Aralık Cuma, 14 Aralık Cumartesi, 15 Aralık Pazar ve 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 16 Aralık Cumartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbiyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de 16. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:

Cuma

Kasımpaşa - Eyüpspor: Halil Umut Meler

Bodrum FK - Sivasspor: Cihan Aydın

Cumartesi

Çaykur Rizespor - Konyaspor: Alper Akarsu

Alanyaspor - Gaziantep FK: Emre Kargın

Pazar

Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

Antalyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan

Fenerbahçe - Başakşehir: Ozan Ergün

Pazartesi

Adana Demirspor - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

Galatasaray - Trabzonspor: Kadir Sağlam - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 16. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika

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