Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında arasında 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 13 Aralık Cuma, 14 Aralık Cumartesi, 15 Aralık Pazar ve 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 16 Aralık Cumartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak derbiyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Süper Lig'de 16. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:
Cuma
Kasımpaşa - Eyüpspor: Halil Umut Meler
Bodrum FK - Sivasspor: Cihan Aydın
Cumartesi
Çaykur Rizespor - Konyaspor: Alper Akarsu
Alanyaspor - Gaziantep FK: Emre Kargın
Pazar
Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
Antalyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan
Fenerbahçe - Başakşehir: Ozan Ergün
Pazartesi
Adana Demirspor - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
Galatasaray - Trabzonspor: Kadir Sağlam - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 16. Hafta Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
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