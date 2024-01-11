 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Süper Lig'de 16. hafta sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de 16. hafta sona erdi

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi. Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig\'de 16. hafta sona erdi
11.01.2024 - 22:17,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.

Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.

Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: 0-1

Corendon Alanyaspor- MKE Ankaragücü: 1-1

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 0-3

Çaykur Rizespor- Beşiktaş: 0-4

Atakaş Hatayspor- Gaziantep FK: 0-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: 4-1

Yukatel Adana Demirspor- İstanbulspor: 2-2

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 7-1

EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: 1-1

Trabzonspor-Yılport Samsunspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının da oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE19162156164050
2.GALATASARAY19153136102648
3.TRABZONSPOR19113534211336
4.BEŞİKTAŞ1910273026432
5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR197843324929
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR198562627-129
7.ÇAYKUR RİZESPOR198562427-329
8.BITEXEN ANTALYASPOR197752419528
9.KASIMPAŞA197573237-526
10.EMS YAPI SİVASSPOR196762429-525
11.RAMS BAŞAKŞEHİR196582222023
12.CORENDON ALANYASPOR195771926-722
13.MKE ANKARAGÜCÜ194962324-121
14.GAZİANTEP FK1963102229-721
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK195592220220
16.ATAKAŞ HATAYSPOR194872526-120
17.YILPORT SAMSUNSPOR1953112131-1018
18.TÜMOSAN KONYASPOR194691932-1318
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR1936102042-2215
20.İSTANBULSPOR1923141438-246
Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.

20. hafta

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 16. hafta sona erdi - Son Dakika


23:42
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu

Son Dakika
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 23:54:46. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 16. hafta sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement