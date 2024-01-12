Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligde 3 haftalık program şöyle:
21. hafta
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Corendon Alanyaspor- Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor- MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Beşiktaş (Pendik)
21 Ocak Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor- Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Tümosan Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)
19.00 Trabzonspor- Galatasaray (Papara Park)
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor- İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)
22. hafta
23 Ocak Salı:
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa (Pendik)
20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş)
24 Ocak Çarşamba:
17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)
17.00 Gaziantep FK-Tümosan Konysapor (Kalyon)
20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
25 Ocak Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)
23 hafta:
27 Ocak Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
28 Ocak Pazar:
13.00 Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
29 Ocak Pazartesi:
17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
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