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Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı açıklandı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı açıklandı.

Trendyol Süper Lig\'de 21, 22 ve 23\'üncü haftanın programı açıklandı
12.01.2024 - 15:40,  Güncelleme: 15:51
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Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligde 3 haftalık program şöyle:

21. hafta

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Corendon Alanyaspor- Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

19.00 Yukatel Adana Demirspor- MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Beşiktaş (Pendik)

21 Ocak Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor- Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Tümosan Konyaspor-Bitexen Antalyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor (Ülker)

19.00 Trabzonspor- Galatasaray (Papara Park)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor- İstanbulspor (RHG Enertürk Enerji)

22. hafta

23 Ocak Salı:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa (Pendik)

20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş)

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)

17.00 Gaziantep FK-Tümosan Konysapor (Kalyon)

20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

23 hafta:

27 Ocak Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Alanya OBA)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

28 Ocak Pazar:

13.00 Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

29 Ocak Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

Kaynak: AA
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Gaziantep FK, Başakşehir, Kasımpaşa, Adana, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23'üncü haftanın programı açıklandı - Son Dakika
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