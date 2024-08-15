Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftanın programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda ligin 3'üncü ve 4'üncü haftalarında maç programı şöyle:
- 3'üncü hafta:
23 Ağustos Cuma:
21.00 Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Sivasspor- Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Bodrum FK- Konyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
21.45 Galatasaray- Gaziantep FK (RAMS Park)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa- Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.15 Samsunspor- Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.45 Antalyaspor- Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor- Fenerbahçe (Çaykur Didi)
26 Ağustos Pazartesi:
21.00 Trabzonspor- Kayserispor (Papara Park)
Not: Beşiktaş, ligde 3'üncü haftayı bay geçecek.
4'üncü hafta:
30 Ağustos Cuma:
21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.15 Konyaspor-Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.45 Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel)
21.45 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
1 Eylül Pazar:
19.15 Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.15 Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Hatayspor-Samsunspor (Mersin)
21.45 Beşiktaş-Sivasspor (TÜPRAŞ)
Not: Gaziantep FK, ligde 4'üncü haftayı bay geçecek.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 3'üncü ve 4'üncü haftanın programı belli oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?