Süper Lig\'de Yerli Teknik Adamlar Önde

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 68 sezonunda 6 farklı takım ve 36 farklı teknik direktör şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu süreçte yerli teknik adamlar 33 kez takımlarını zirveye taşıyarak, yabancı meslektaşlarına göre daha fazla şampiyonluk elde etti.

Trendyol Süper Lig'de 69. sezon 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla start alacak. Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de 1959'dan bu yana geride kalan 68 sezonda Galatasaray 26, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 14, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir de birer kez kupayı müzesine götürdü.

En fazla yerli teknik direktörler kazandı

Süper Lig'de 1959'dan bu yana geçen 68 sezonda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir şampiyonluk ipini göğüslerken, toplam 36 farklı teknik direktör de mutlu sona ulaştı.

Türk teknik direktörler, takımlarını toplam 33 kez zirveye taşıyarak yabancı meslektaşlarını geride bıraktı.

En çok Fatih Terim şampiyonluk yaşadı

Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan teknik direktör ise Fatih Terim. Terim. Terim, hepsi Galatasaray ile olmak üzere toplam 8 şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılılarla 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında bu başarıyı yakaladı. Deneyimli çalıştırıcıyı 5 şampiyonlukla Okan Buruk ve 4 kezle de Ahmet Suat Özyazıcı takip etti.

Yugoslavyalı teknik adamlar 10 kez kazandı

Türk teknik direktörlerin ardından Süper Lig tarihinde en fazla şampiyon olan yabancı teknik adamlar, 10 şampiyonlukla Yugoslav teknik direktörler oldu. Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'nın yer aldığı Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti vatandaşı isimlerden Süper Lig'de ilk şampiyonluğa uzanan Miroslav Kokotovic oldu. Bosna Hersek doğumlu olan Kokotovic, 1963-1964 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı.

İngiliz çalıştırıcılar tarihe geçti

İngiltereli teknik direktörler de ligde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu 7 şampiyonluğu sadece 3 teknik direktör elde etti. Ayrıca bu 3 teknik adamdan 2'si de Türk futbol tarihine damga vurdu. Galatasaray'ın başında 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında şampiyon olan Brian Birch ve Beşiktaş'ı 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında mutlu sona ulaştıran Gordon Milne, Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan yabancı teknik direktör oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan bir diğer İngiliz teknik adam ise 1964-1965 sezonunda Fenerbahçe'yi zirveye çıkaran Oscar Hold'du.

Almanlar en çok Galatasaray'ı şampiyon yaptı

Süper Lig'de Alman çalıştırıcılar da 6 kez kupayı kaldırdı. 1986-1987'de Jupp Derwall, 1992-1993 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp ve 1993-1994'te de Reiner Hollmann Galatasaray'ı şampiyonluğa ulaştıran isimler olarak dikkat çekti.

1994-1995'de Beşiktaş'ı, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan Christoph Daum ise İngiliz teknik adamlar Brian Birch ile Gordon Milne gibi Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan yabancı teknik direktör ünvanını elde etti.

Brezilyalı teknik direktörler Fenerbahçe'yi sevindirdi

1959'dan bu yana Süper Lig'de 10 Brezilyalı teknik direktör görev aldı. Bu 10 isimden 4'ü de şampiyonluk başarısı yakaladı. Bu 4 çalıştırıcı da şampiyonluklarını Fenerbahçe ile kazandı.

1973-1974 ve 1974-1975 sezonunda Didi, 1995-1996'da Carlos Alberto Parreira ve 2006-2007 sezonunda Zico, sarı-lacivertlileri şampiyonluğa taşıdı.

Macarlar'dan 4, Rumenler'den 3 şampiyonluk

Macaristan vatandaşı 3 teknik adam, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye toplam 4 şampiyonluk yaşattı. 1959'da ve 1967-1968 sezonlarında Ignar Molnar, 1960-1961'de de Laszlo Szekely sarı-lacivertli ekiple bu başarıya uzandı. Andras Kuttik ise 1959-1960 sezonunda Beşiktaş ile ligi ilk sırada bitirdi.

Romanyalı teknik direktörlerden Traian Ionescu ve Mircea Lucescu da Süper Lig'de 'şampiyon' ünvanını ellerinde bulunduruyor.

Fenerbahçe ile 1969-1970 sezonunda Ionescu şampiyonluk kazanırken, Lucescu ise iki farklı takımla şampiyonluk yaşayan ender teknik adamlar arasında yer aldı. 2001-2002 sezonunda Galatasaray'ı şampiyon yapan Mircea Lucescu, bir sonraki sezon ise Beşiktaş ile şampiyonluk turu atarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Kupa kaldıran tek Belçikalı Eric Gerets

Süper Lig'de görev yapan 6 Belçikalı teknik direktör arasında şampiyonluk sevinci yaşayan tek isim Eric Gerets oldu. Deneyimli çalıştırıcı, 2005-2006 sezonunda Galatasaray'ı Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak bu başarıya ulaşan ilk ve tek Belçikalı teknik adam ünvanını aldı.

Son 19 sezonda Türkler güldü

Süper Lig'de son 19 sezonda şampiyon takımlara bu başarılarını Türk teknik adamlar yaşattı. 2007-2008 sezonunda Galatasaray, Alman teknik direktör Karl Heinz Feldkamp'ın ayrılmasının ardından sezonu Cevat Güler yönetiminde şampiyon tamamladı. 2008-2009 sezonunda Beşiktaş, Ertuğrul Sağlam'ın yerine göreve gelen Mustafa Denizli ile mutlu sona ulaştı. 2009-2010 sezonunda Bursaspor, Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. 2010-2011 sezonunda ise Fenerbahçe, eski futbolcusu Aykut Kocaman yönetiminde ipi göğüsledi. Galatasaray, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim'le üst üste iki kez şampiyonluk kupasını kaldırırken, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe, Ersun Yanal ile mutlu sona ulaştı.

2014-2015 sezonunda Galatasaray, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde şampiyonluğu yakalarken, Beşiktaş ise 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş idaresinde üst üste iki kez zirvede yer aldı. Galatasaray, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında bir kez daha Fatih Terim yönetiminde kupayı müzesine götürdü. 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir, Okan Buruk idaresinde kulüp tarihinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Sergen Yalçın ile mutlu sona ulaşırken, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 38 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Galatasaray ise son yıllara damga vurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında üst üste dört kez Süper Lig şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Böylece Süper Lig'de son 19 sezonda kazanılan tüm şampiyonluklar Türk teknik adamların yönetimindeki takımlar tarafından elde edilmiş oldu.

Süper Lig tarihinde çalıştıkları takımları şampiyon yapan teknik direktörler ve ülkeler şöyle:

1959/ (Macaristan) Ignace Molnar - Fenerbahçe

1959-1960/ (Macaristan) Andreas Kutik - Beşiktaş

1960-1961/ (Macaristan) Laszlo Szekelly - Fenerbahçe

1961-1962/ (Türkiye) Gündüz Kılıç - Galatasaray

1962-1963/ (Türkiye) Gündüz Kılıç - Galatasaray

1963-1964/ (Yugoslavya) Miroslav Kokotovic - Fenerbahçe

1964-1965/ (İngiltere) Oscar Hold - Fenerbahçe

1965-1966/ (Yugoslavya) Ljubisa Spajic - Beşiktaş

1966-1967/ (Yugoslavya) Ljubisa Spajic - Beşiktaş

1967-1968/ (Macaristan) Ignace Molnar - Fenerbahçe

1968-1969/ (Yugoslavya) Tomislav Kaloperovic - Galatasaray

1969-1970/ (Romanya) Trian Ionescu - Fenerbahçe

1970-1971/ (İngiltere) Brian Birch - Galatasaray

1971-1972/ (İngiltere) Brian Birch - Galatasaray

1972-1973/ (İngiltere) Brian Birch - Galatasaray

1973-1974/ (Brezilya) Didi - Fenerbahçe

1974-1975/ (Brezilya) Didi - Fenerbahçe

1975-1976/ (Türkiye) Ahmet Suat Özyazıcı - Trabzonspor

1976-1977/ (Türkiye) Ahmet Suat Özyazıcı - Trabzonspor

1977-1978/ (Yugoslavya) Tomislav Kaloperovic - Fenerbahçe

1978-1979/ (Türkiye) Özkan Sümer - Trabzonspor

1979-1980/ (Türkiye) Ahmet Suat Özyazıcı - Trabzonspor

1980-1981/ (Türkiye) Özkan Sümer - Trabzonspor

1981-1982/ (Yugoslavya) Dorde Milic - Beşiktaş

1982-1983/ (Yugoslavya) Branko Stankovic - Fenerbahçe

1983-1984/ (Türkiye) Ahmet Suat Özyazıcı - Trabzonspor

1984-1985/ (Yugoslavya) Todor Veselinovic - Fenerbahçe

1985-1986/ (Yugoslavya) Branko Stankovic - Beşiktaş

1986-1987/ (Almanya) Jupp Derwall - Galatasaray

1987-1988/ (Türkiye) Mustafa Denizli - Galatasaray

1988-1989/ (Yugoslavya) Todor Veselinovic - Fenerbahçe

1989-1990/ (İngiltere) Gordon Milne - Beşiktaş

1990-1991/ (İngiltere) Gordon Milne - Beşiktaş

1991-1992/ (İngiltere) Gordon Milne - Beşiktaş

1992-1993/ (Almanya) Karl-Heinz Feldkamp - Galatasaray

1993-1994/ (Almanya) Rainer Hollmann - Galatasaray

1994-1995/ (Almanya) Christoph Daum - Beşiktaş

1995-1996/ (Brezilya) Carlos Alberto Parreira - Fenerbahçe

1996-1997/ (Türkiye) Fatih Terim - Galatasaray

1997-1998/ (Türkiye) Fatih Terim - Galatasaray

1998-1999/ (Türkiye) Fatih Terim - Galatasaray

1999-2000/ (Türkiye) Fatih Terim - Galatasaray

2000-2001/ (Türkiye) Mustafa Denizli - Fenerbahçe

2001-2002/ (Romanya) Mircea Lucescu - Galatasaray

2002-2003/ (Romanya) Mircea Lucescu - Beşiktaş

2003-2004/ (Almanya) Christoph Daum - Fenerbahçe

2004-2005/ (Almanya) Christoph Daum - Fenerbahçe

2005-2006/ (Belçika) Erik Gerets - Galatasaray

2006-2007/ (Brezilya) Zico - Fenerbahçe

2007-2008/ (Türkiye) Cevat Güler - Galatasaray

2008-2009/ (Türkiye) Mustafa Denizli - Beşiktaş

2009-2010/ (Türkiye) Ertuğrul Sağlam - Bursaspor

2010-2011/ (Türkiye) Aykut Kocaman - Fenerbahçe

2011-2012/ (Türkiye) Fatih Terim - Galatasaray

2012-2013/ (Türkiye) Fatih Terim - Galatasaray

2013-2014/ (Türkiye) Ersun Yanal - Fenerbahçe

2014-2015/ (Türkiye) Hamza Hamzaoğlu - Galatasaray

2015-2016/ (Türkiye) Şenol Güneş - Beşiktaş

2016-2017/ (Türkiye) Şenol Güneş - Beşiktaş

2017-2018/ (Türkiye) Fatih Terim - Galatasaray

2018-2019/ (Türkiye) Fatih Terim - Galatasaray

2019-2020/ (Türkiye) Okan Buruk - Başakşehir

2020-2021/ (Türkiye) Sergen Yalçın - Beşiktaş

2021-2022/ (Türkiye) Abdullah Avcı - Trabzonspor

2022-2023/ (Türkiye) Okan Buruk - Galatasaray

2023-2024/ (Türkiye) Okan Buruk - Galatasaray

2024-2025/ (Türkiye) Okan Buruk - Galatasaray

2025-2026/ (Türkiye) Okan Buruk - Galatasaray