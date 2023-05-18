Süper Lig'deki İtalyan hocalardan bol gollü maç! Montella, Pirlo'yu üzdü - Son Dakika
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Süper Lig'deki İtalyan hocalardan bol gollü maç! Montella, Pirlo'yu üzdü

18.05.2023 00:51

İtalyan hoca Andrea Pirlo'nun yönettiği Fatih Karagümrük ile vatandaşı Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Adana Demirspor mücadele etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla Adana Demirspor kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Vincenzo Montella, vatandaşı Andrea Pirlo'yu mağlup etti.

GOL DÜELLOSU

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla deplasman ekibi Adana Demirspor kazandı. Özellikle karşılaşmanın son anları nefes kesti.

PERDEYİ BORINI AÇTI

Fatih Karagümrük, Ertaç Özbir'ün büyük hatasını affetmeyen Fabio Borini'nin golüyle 44. dakikada öne geçti. İstanbul ekibi ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

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RULETE DÖNÜŞTÜ

Adana Demirspor, 51. dakikada Cherif Ndiaye ile eşitliği buldu. 76'da Henry Onyekuru'nun golüyle Adana Demirspor geriden gelip öne geçti. 80'de Mbaye Diagne, skoru 2-2'ye getirdi. 84'te Dresevic'in kendi ağlarını bulmasıyla Adana Demirspor maçı 3-2 kazandı.

HAFTAYA DEV RAKİPLER

Adana Demirspor önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

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Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Vodafone Park, Andrea Pirlo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'deki İtalyan hocalardan bol gollü maç! Montella, Pirlo'yu üzdü - Son Dakika


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