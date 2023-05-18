Süper Lig'deki İtalyan hocalardan bol gollü maç! Montella, Pirlo'yu üzdü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Vincenzo Montella, vatandaşı Andrea Pirlo'yu mağlup etti.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı 3-2'lik skorla deplasman ekibi Adana Demirspor kazandı. Özellikle karşılaşmanın son anları nefes kesti.
Fatih Karagümrük, Ertaç Özbir'ün büyük hatasını affetmeyen Fabio Borini'nin golüyle 44. dakikada öne geçti. İstanbul ekibi ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Adana Demirspor, 51. dakikada Cherif Ndiaye ile eşitliği buldu. 76'da Henry Onyekuru'nun golüyle Adana Demirspor geriden gelip öne geçti. 80'de Mbaye Diagne, skoru 2-2'ye getirdi. 84'te Dresevic'in kendi ağlarını bulmasıyla Adana Demirspor maçı 3-2 kazandı.
Adana Demirspor önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.
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