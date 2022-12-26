Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihini verdi: Hedef, Ankaragücü maçı - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihini verdi: Hedef, Ankaragücü maçı

26.12.2022 08:42

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna otururken maç sonrası açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihini verdi. Buruk yaptığı açıklamada, "Icardi saha çalışmalarına, hızlı koşulara başlar. Yakında toplu çalışmalara başlayacak. Icardi için hedef, Ankaragücü maçı." dedi.

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig'in 15. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazanırken, teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ICARDI İÇİN HEDEF, ANKARAGÜCÜ MAÇI"

Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihini veren Buruk, "Icardi saha çalışmalarına, hızlı koşulara başlar. Yakında toplu çalışmalara başlayacak. Icardi için hedef, Ankaragücü maçı. O maçta oynayabilecek durumda olmasını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Buruk'un açıklamalarının devamı şöyle:

"BURADA KALIP ANTRENMAN YAPIYORLAR"

"Sarı kart sınırında olduğu ve cezalı duruma düştüğü için sinirlendim. Daha önce bir tane daha böyle kolay sarı kart gördü. Hakem kenardan çıkmasını istedi, o ille ortadan çıkacağım dedi ve kart görüp cezalı duruma düştü. Buna sinirlendim. Bazen takımlar, oyuncular plan yapar, 'Bu maç kart göreyim' falan der ama bizim bu tür şeyimiz de yok. Cezalı duruma düştü. Cezalı, sakat olan hiçbir oyuncuyu bir yere götürmüyoruz. Burada kalıp antrenman yapıyorlar. Diğer arkadaşlarıyla antrenman yapacak.

"4 GÜN SONRAKİ MAÇI DÜŞÜNDÜM"

Rashica 3 gün önce de 90 dakika oynadı. Yoruldu. 4 gün sonra bir maç daha var. 2-0'ken 4 gün sonraki maçı düşündüm. O maça oyuncularımı daha diri nasıl çıkartırım diye düşündüm. Gomis ve Rashica'da bunları gördük. Giren oyuncular da iyi şeyler denedi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Ara sonrası adaptasyon sürecindeyiz takım olarak. Hem lige, hem oyuna, hem uzun dakikaya adaptasyon olarak bakmak zorundayız. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağız. Değişiklikler oluyor ama değişiklikler sonrası bize olumlu etki olmadı. Son 10 dakika uzun toplarla rakip pozisyonlar buldular. Düşen toplarda doğru yerde olmadık. Benim asıl burada kendi takımımdan beklentim, 3. golü atmasıydı. Rakip üstünüze gelir, tamam ama Galatasaray, rakibinin üstüne gelmesini ister ve yakalayıp golünü atar. Biz ikinci yarıda bu verimliliği yakalayamadık, 3'ü atıp maçı bitiremedik.

"SİVAS'TA OYNAYAMAZ"

Midtsjö'nün durumu belli değil. Büyük ihtimalle oynayabilecek. Yarın daha net olacak. Kazımcan, Sivas'ta oynayamaz. Her oyuncuyu düşünüyoruz. Cezalı oyuncular, cezalı duruma düşebilecekler var. Yavaş yavaş temizlenecek 3 sarı kartlar. Kadro kalitemiz, kadro yapımız önemli. Sergio Oliveira uzun süre sonra ilk defa oynadı. Bundan sonraki haftalarda daha uzun süre alacaktır. Eksik oyuncuların yerini, oyuncularımızla tamamlayacağız.

"TAKIM BUNA ALIŞTI"

Oynamak istediğimiz oyun, dominant bir oyun. Maçın ilk yarısında net bir şekilde gösterdik. Bu süreyi uzatmamız gerekiyor. Zaman zaman yorgunluklarla, öndeyken daha çok oluyor, Beşiktaş maçında bunu yaşamadık, öne geçtikten sonra daha iyi oynadık, daha diriydik. Ara sonrası oyuncuların maç performansı, ritmleri, alışkanlıkları, bu süreyi daha çok uzatmamız lazım. Bizim istediğimiz oyunu oynama süresi, çok mutlu ediyor beni. Takım buna alıştı. Ne istediğimizi, ne yaptığımızı biliyoruz. Ligi bu şekilde bitirmiştik.

"BÜTÜN OYUNCULARA İHTİYAÇ VAR"

Kadromdaki bütün oyunculara güveniyorum. Galatasaray'ın oyuncuları. En iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. Oyuna girince en iyisini yapmaya çalıştılar. Bazen yapar, bazen yapamazlar. Belli oyuncular üzerinden bunu yönetmek doğru gelmiyor bana. Geçen seneden bazı hasarlar var. Geçen senenin etkileri, Galatasaray üzerinden geçmiyor. Sezon başında bunu ortadan kaldırmak için gelmiştik zaten. Son 3 yıldır şampiyon olmamış ve geçen sezondan büyük hasar almış bir takım vardı. Taraftar, oyuncularıma ne olursa olsun inanılmaz destek olsun. Bütün oyunculara ihtiyaç var.

"GOL ATARSAK DAHA MUTLU OLACAĞIM"

Son antrenmanda duran top çalışıyoruz. Mertens'le çalıştık. Rakibin eksikliklerine, nerede daha iyi vuracağımıza çalışıyoruz. Atışı yapan çok önemlidir. Mertens, çok iyi ve etkili kullandı. Bundan 2 gol bulduk. Sezon başından beri kornerden gol bulamamıştık, bu anlamda sevinçliyim ama oyun içerisinde gol atarsak daha mutlu olacağım.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihini verdi: Hedef, Ankaragücü maçı - Son Dakika


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