Süper Lig'in 26. haftasında görev alacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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Süper Lig'in 26. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig\'in 26. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı. Yarın oynanacak olan Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçını Kadir Sağlam yönetecek. Cumartesi günü ise Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor maçını Mehmet Türkmen, Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor maçını Ümit Öztürk, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Pazar günü ise Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçını Bahattin Şimşek, Gaziantep FK-Yılport Samsunspor maçını Zorbay Küçük, Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını ise Ali Şansalan yönetecek. Pazartesi günü ise RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor maçını Oğuzhan Çakır, Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

15.02.2024 12:41  Güncelleme: 12:51
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor- İstanbulspor: Mehmet Türkmen

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Çaykur Rizespor- Fenerbahçe: Arda Kardeşler

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 MKE Ankaragücü- Galatasaray: Ali Şansalan

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Süper Lig'in 26. haftasında görev alacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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