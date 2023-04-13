Beşiktaş-Trabzonspor maçına beklenmedik atama! Süper Lig'de bu haftanın hakem listesi açıklandı

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Süper Lig'de 29. hafta dev maça sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor'u Vodafone Park'ta karşı karşıya getirecek mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu.

HAFTANIN MAÇI VOLKAN BAYARSLAN'IN

Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. MHK, bu atamayı Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki gibi manuel değil, dijital olarak gerçekleştirdi.

FİLİZ VE KARAOĞLAN KRİTİK MAÇLARA ATANDI

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray- Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz, Fenerbahçe- MKE Ankaragücü maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

29. haftada düdük çalacak hakemler şöyle: