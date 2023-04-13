Beşiktaş-Trabzonspor maçına beklenmedik atama! Süper Lig'de bu haftanın hakem listesi açıklandı

Süper Lig'de 29. hafta dev maça sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor'u Vodafone Park'ta karşı karşıya getirecek mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu.
Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. MHK, bu atamayı Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki gibi manuel değil, dijital olarak gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray- Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz, Fenerbahçe- MKE Ankaragücü maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.
29. haftada düdük çalacak hakemler şöyle:
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