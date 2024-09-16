Süper Lig'in 7-17. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig'in 7-17. Hafta Programı Açıklandı

Süper Lig\'in 7-17. Hafta Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 7'den 17'ye kadar olan haftaların maç programı TFF tarafından duyuruldu.

16.09.2024 18:55
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Trendyol Süper Lig'de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların programları açıklandı. Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da, 11. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da, 15. haftadaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da, 16. haftadaki Galatasaray - Trabzonspor maçı ise 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak.

Süper Lig'in 11 haftalık programı şu şekilde:

7. hafta

27 Eylül Cuma

20.00 Sivasspor - Başakşehir

28 Eylül Cumartesi

16.00 Samsunspor - Göztepe

19.00 Alanyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa

29 Eylül Pazar

16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK

16.00 Trabzonspor - Konyaspor

19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

30 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - Beşiktaş

BAY: Hatayspor

8. hafta

4 Ekim Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK

16.00 Göztepe - Sivasspor

19.00 Başakşehir - Kayserispor

19.00 Hatayspor - Trabzonspor

6 Ekim Pazar

13.30 Konyaspor - Eyüpspor

16.00 Adana Demirspor - Samsunspor

19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

19.00 Galatasaray - Alanyaspor

BAY: Fenerbahçe

9. hafta

19 Ekim Cumartesi

13.30 Kayserispor - Gaziantep FK

16.00 Trabzonspor - Başakşehir

19.00 Eyüpspor - Göztepe

19.00 Antalyaspor - Galatasaray

20 Ekim Pazar

13.30 Sivasspor - Hatayspor

16.00 Beşiktaş - Konyaspor

19.00 Alanyaspor - Kasımpaşa

19.00 Samsunspor - Fenerbahçe

21 Ekim Pazartesi

20.00 Bodrum FK - Çaykur Rizespor

BAY: Adana Demirspor

10. hafta

25 Ekim Cuma

20.00 Adana Demirspor - Sivasspor

26 Ekim Cumartesi

13.30 Hatayspor - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor

19.00 Göztepe - Trabzonspor

27 Ekim Pazar

13.30 Gaziantep FK - Konyaspor

16.00 Alanyaspor - Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe - Bodrum FK

28 Ekim Pazartesi

17.00 Başakşehir - Eyüpspor

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

BAY: Çaykur Rizespor

11. hafta

1 Kasım Cuma

20.00 Gaziantep FK - Göztepe

2 Kasım Cumartesi

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor

16.00 Kayserispor - Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

3 Kasım Pazar

13.30 Konyaspor - Başakşehir

16.00 Eyüpspor - Hatayspor

16.00 Bodrum FK - Alanyaspor

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

4 Kasım Pazartesi

20.00 Samsunspor - Antalyaspor

BAY: Galatasaray

12. hafta

8 Kasım Cuma

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor

9 Kasım Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Bodrum FK

16.00 Hatayspor - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

10 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - Konyaspor

16.00 Galatasaray - Samsunspor

19.00 Başakşehir - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - Sivasspor

BAY: Alanyaspor

13. hafta

23 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

16.00 Kayserispor - Fenerbahçe

16.00 Gaziantep FK - Başakşehir

19.00 Bodrum FK - Galatasaray

24 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 Konyaspor - Hatayspor

16.00 Samsunspor - Alanyaspor

19.00 Beşiktaş - Göztepe

25 Kasım Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

BAY: Antalyaspor

14. hafta

29 Kasım Cuma

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

30 Kasım Cumartesi

13.30 Samsunspor - Bodrum FK

16.00 Adana Demirspor - Konyaspor

19.00 Başakşehir - Göztepe

19.00 Alanyaspor - Trabzonspor

1 Aralık Pazar

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Eyüpspor

2 Aralık Pazartesi

20.00 Hatayspor - Beşiktaş

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

BAY: Kasımpaşa

15. hafta

6 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

7 Aralık Cumartesi

13.30 Konyaspor - Antalyaspor

16.00 Göztepe - Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

8 Aralık Pazar

13.30 Eyüpspor - Samsunspor

16.00 Kayserispor - Alanyaspor

16.00 Sivasspor - Galatasaray

19.00 Başakşehir - Hatayspor

9 Aralık Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

BAY: Bodrum FK

16. hafta

13 Aralık Cuma

20.00 Bodrum FK - Sivasspor

20.00 Kasımpaşa - Eyüpspor

14 Aralık Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Konyaspor

19.00 Alanyaspor - Gaziantep FK

15 Aralık Pazar

13.30 Hatayspor - Göztepe

16.00 Antalyaspor - Kayserispor

19.00 Fenerbahçe - Başakşehir

16 Aralık Pazartesi

19.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

21.00 Galatasaray - Trabzonspor

BAY: Samsunspor

17. hafta

20 Aralık Cuma

20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe

21 Aralık Cumartesi

16.00 Sivasspor - Samsunspor

19.00 Beşiktaş - Alanyaspor

22 Aralık Pazar

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor

16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

16.00 Kayserispor - Galatasaray

19.00 Trabzonspor - Bodrum FK

23 Aralık Pazartesi

20.00 Hatayspor - Adana Demirspor

20.00 Başakşehir - Kasımpaşa

BAY: Konyaspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in 7-17. Hafta Programı Açıklandı - Son Dakika

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