Avrupa'da rekor gelir! Türk takımlarının kasası dolup taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'da rekor gelir! Türk takımlarının kasası dolup taştı

04.11.2022 18:09

4 takımla Avrupa kupaları serüvenini sürdüren Türkiye, UEFA kazancında tarihi bir sezon yaşıyor. Temsilcilerimizin toplam UEFA kazancı 43 milyon euroya merdiven dayadı.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden 4 temsilcimiz ciddi bir gelirin sahibi oldu. Avrupa'da tarihi bir sezon yaşayan Türk takımlarının toplam geliri 43 milyon euroya dayandı.

EN FAZLA GELİR TRABZONSPOR'UN

UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon euroyla ödüllendirildi. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor, 3,63 milyon euroluk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1,95 milyon euro, katsayıdan da 1,32 milyon euro kazandı. Yaklaşık 2,5 milyon euroluk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14,4 milyon euronun sahibi oldu.

Türkiye'den Avrupa'da rekor gelir! Türk takımları kasayı öyle böyle doldurmadı

FENERBAHÇE'NİN GELİRİ

Şampiyonlar Ligi'ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3,63 milyon euro, performanstan 3,36 milyon euro ve katsayıdan 2,9 milyon euroluk ödülü hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1,1 milyon euro ve son 16'ya kaldığı gerekçesiyle de 0,5 milyon euro alacak. Market kaleminden de Trabzonspor gibi 2,5 milyon euro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13,9 milyon euroluk gelire ulaşmış durumda.

Türkiye'den Avrupa'da rekor gelir! Türk takımları kasayı öyle böyle doldurmadı

BAŞAKŞEHİR 7.2 MİLYON EUROYU KASASINA KOYDU

Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir 2,94 milyon euro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktığı için 1,25 milyon euroluk edinime ulaştı. Başakşehir gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 3,1 milyon euro kazanırken toplamda market kalemi hariç 7,2 milyon euroyu kasasına koydu.

Türkiye'den Avrupa'da rekor gelir! Türk takımları kasayı öyle böyle doldurmadı

SİVASSPOR VE KONYASPOR'UN GELİRİ

Konferans Ligi'nde mücadele eden Demir Grup Sivasspor, lige katılımdan 2,94 milyon euro, grup lideri olarak son 16 turuna çıktıkları için 1,25 milyon euroluk edinime ulaştı. Sivasspor gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 2,52 milyon euro kazanırken, toplamda 6,7 milyon euronun sahibi oldu. Bu arada Avrupa kupalarına Konferans Ligi 3. eleme turunda veda eden Arabam.com Konyaspor da dayanışma ödülleri çerçevesinde dağıtılan 0,55 milyon euro ile yetindi.

Türkiye'den Avrupa'da rekor gelir! Türk takımları kasayı öyle böyle doldurmadı
YORUMLAR
500
Ülke puanında tarihi sezon! Türk futbolu Avrupa'da bir ilki yaşadı Ülke puanında tarihi sezon! Türk futbolu Avrupa'da bir ilki yaşadı Avrupa'da 4 takımla yolumuza devam ediyoruz! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri Avrupa'da 4 takımla yolumuza devam ediyoruz! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa'da rekor gelir! Türk takımlarının kasası dolup taştı - Son Dakika


Son Dakika
17:52 3000 yılında insanların görünümü nasıl olacak? ABD'li teknoloji topluluğu paylaştı
17:48 Avrupa'da rekor gelir! Türk takımlarının kasası dolup taştı
17:33 BTP'nin ardından Mustafa Sarıgül de Millet İttifakı'na katılmak için harekete geçti
17:28 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de Amberin Zaman ile görüşmesi sosyal medyada tartışma yarattı
17:22 İzmir'deki depremde yaşamını yitiren 18 yaşındaki genç, sarsıntı esnasında korkup balkondan atlamış
17:13 A Milli Takım'da şok gelişme! Stefan Kuntz gidiyor, Sergen Yalçın geliyor
16:48 Kaldırımda yürürken düşüp yaşamını yitirdi! Acı haberi alan aile, gözyaşlarına hakim olamadı
16:42 Sakarya'da eski eşinin çalıştığı iş yerini basan şahıs, "Eşimi nasıl çalıştırırsınız " diyerek iş yeri sahibi ile çalışanını vurdu
14:55 Zonguldak'ta bir doktorun hesabını ele geçirip sahte rapor düzenlediler!
12:51 Sokak köpeğinin ısırdığı 10 yaşındaki çocukla ilgili acı gerçeği doktoru paylaştı: Beyni etkilenmiş, durumu çok kritik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 18:15:32. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'da rekor gelir! Türk takımlarının kasası dolup taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement