TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2023 yılını değerlendirdi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2023 yılının sportif ve kurumsal değerlendirmesini yaptı.

Hidayet Türkoğlu, Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını aktararak, "1923 yılında kurulan Cumhuriyet, millet egemenliği ilkesi üzerine kurulmuş yeni bir devlet yapısının temellerini atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen bu devrim, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyet'imizin 100. yılı olması dolayısıyla büyük bir anlam taşıyan 2023'e veda ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını geride bırakırken bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası AFAD ile iş birliği yaptıklarını hatırlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Barınma sorunu yaşayan depremzedeler için basketbol camiamızın kıymetli destekleri ve federasyonumuz ile AFAD arasında yürütülen ortak çalışmalar neticesinde Basketköy'ü kullanıma sunduk. Bu proje, sakinlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam malzemelerinin yanı sıra, sosyal alanlar ve basketbol sahası barındırarak depremzedelerimize bir yaşam alanı olmaktadır. Federasyonumuzun 'Kalplerimiz Deprem Bölgesindeki Çocuklarımızla Atıyor' projesi kapsamında yapmış olduğu paylaşımlara destek olan kulüplerimiz, bölgede bulunan çocuklarımız için atkı, bere, eldiven ve pelüş oyuncakları topladılar. Bunun yanı sıra federasyonumuz tarafından temin edilen yetişkin ve çocuk kıyafetlerinin yanı sıra yiyecek ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan paketler de Basketköy'e ulaştırıldı."

"Kulüplerimizin, Avrupa'daki başarılarının artarak sürmesini diliyoruz"

Milli takımın performansını değerlendiren Türkoğlu, "A Milli Erkek Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda, A Milli Kadın Takımı ise FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda geride bıraktığımız yıl içerisinde şanssız sonuçlar aldı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde genç ve potansiyelli oyunculardan kurulu takımlara sahibiz. Alt yaş kategorilerinde önümüzdeki yıllarda milli takım formasını giymesini beklediğimiz birçok yetenekli basketbolcu yetişiyor. 2022 yılında İzmir'de Avrupa ikincisi olan genç millilerimiz, 2023 yılında da ABD'yi mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu. Bronz madalyayla turnuvayı tamamlayan gençlerimizi başarıları için bir kez daha tebrik ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türk takımlarının geçen sezonki performansını da değerlendiren Türkoğlu, "Avrupa'nın en iyi ligleri arasında gösterilen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki takımlarımız, geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarında başarılı performans sergiledi. Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding, final oynama başarısı gösteren ÇBK Mersin ve Kadınlar EuroCup finalinde yer alan Galatasaray Çağdaş Faktoring'i tebrik ediyorum. Aynı şekilde erkeklerde Avrupa Kupası finali oynama başarısı gösteren Türk Telekom'u kutluyorum. Kulüplerimizin, Avrupa'daki başarılarının artarak sürmesini diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu arazisinde inşaat çalışmaları devam eden Basketbol Gelişim Merkezi ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Spor tarihine geçecek bir eser olacağına inandığımız Basketbol Gelişim Merkezi'nin milletimizin hizmetine sunulması için büyük destekler veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Sayın TOKİ Başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim.

Türk basketbolunun geleceğine yön verecek ve milli takımlar düzeyinde kalıcı başarılar elde etmeyi amaçlayan bir proje olan Basketbol Gelişim Merkezi, daha fazla genç sporcuyu basketbol ile buluşturarak, spora olan ilgiyi artırmayı hedefliyor."

Türkoğlu, basketbol camiasının yeni yılını kutlayarak, "Yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için güzellikler getirmesini temenni eder, tüm basketbolseverlere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl dilerken; ülkemizde spor kültürünün yaygınlaştırılması ve spor başarılarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğimizi de belirtmek isterim." görüşlerine yer verdi.