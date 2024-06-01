TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız - Son Dakika
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TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız

TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız

A Milli Erkek Futbol Takımı basın toplantısı düzenleyecek. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund - Real Madrid maçı oynanacak. Bodrum FK zafer turu atacak. Filenin Sultanları Güney Kore ile karşılaşacak. Basketbol Süper Ligi Yarı Finali'nde Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı oynanacak.

01.06.2024 10:04
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TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız

"Rekabet kaliteyi artıracaktır"

A MİLLİ ERKEK FUTBOL TAKIMI

13.30 Milli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, basın toplantısı düzenleyecek.

17.00 Ay-yıldızlılar, İtalya ve Polonya maçlarının hazırlıklarına basına kapalı olarak devam edecek.

İŞİTME ENGELLİLER AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

10.30 İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası 3'lük maçında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya gelecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

22.00 Borussia Dortmund - Real Madrid (Salih Özcan - Arda Güler)

KUTLAMALAR

- Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, ilçede üstü açık otobüsle zafer turu atacak.

VOLEYBOL

21.00 Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 2'nci haftasındaki üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi Yarı Finali

20.30 Fenerbahçe Beko (1) - (0) Beşiktaş Emlakjet

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız - Son Dakika
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