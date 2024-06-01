TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız

TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız

TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi ve projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Devecioğlu, futbolun bütün paydaşlarının temsil edildiği bir federasyon oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

01.06.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız

Metin ARSLANCAN-Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu, "Bu bir demokrasi yarışı. Herkes aday olmak isteyecektir. TFF temsil noktasında önemli bir kurul. Biz de önemsiyoruz. TFF'nin 325 üyesi var. Bunlardan 5 üye sizi aday gösterebiliyor. 65 üyeyle de seçime girebiliyorsunuz. Biz de 18 Temmuz'a kadar bu süreci tamamlamak için yola çıktık. Geçen yıldan bu yana da bu süreci devam ettiriyoruz. Çok adaylı olmasında fayda var. Rekabet kaliteyi artıracaktır. Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız" dedi.

TFF başkan adaylarından Sebahattin Devecioğlu, Türk futboluna, federasyondaki seçim sürecine ve projelerine dair Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kendisini tanıtarak sözlerine başlayan Devecioğlu, " Fırat Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Spor ekonomisi alanında çalışıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda eğitim ve bilim kurulu üyesiyim ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına adayım. Futbolun Türkiye'de bilimsel anlamda da değer görmesini isteyen birisiyim. Ülkemizde 100'e yakın spor bilimleri fakültesi var. Yaklaşık 2 bin 200 akademisyen arkadaşımız var. Yaklaşık 72 bin de eğitim gören öğrencimiz var. Ülkemizde yaklaşık 85 milyonluk nüfusun 30 milyonu genç. Futbol ülkesiyiz ancak Avrupa'da arzu edilen pastadan pay alamıyoruz. Hak ettiğimiz yerde değiliz. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Futbolun bütün paydaşlarının bu sürece katkı sağlaması gerekiyor. Futbol büyük de bir endüstri. Dünyada yaklaşık 600 milyar dolarlık bir gelirleri var. Avrupa'nın da 30 milyar Euro'luk bir geliri var" diye konuştu.

"REKABET KALİTEYİ ARTIRACAKTIR"

TFF başkanlık seçimine yönelik değerlendirmelerde bulunan 56 yaşındaki Devecioğlu, şunları kaydetti:

"Federasyon ülkemizde özerk bir yapıya sahip. Kendine özgü bir yasası var. Federasyonun bir statüsü var. Seçim de bunlardan biri. Olağan seçimli genel kurulda seçilmiş olan yönetim, mali genel kurulda bir karar aldı. Bu karar da seçimli olağanüstü genel kurul olarak belirlendi. Avrupa şampiyonası var. Bu bir demokrasi yarışı. Herkes aday olmak isteyecektir. TFF temsil noktasında önemli bir kurul. Biz de önemsiyoruz. TFF'nin 325 üyesi var. Bunlardan 5 üye sizi aday gösterebiliyor. 65 üyeyle de seçime girebiliyorsunuz. Biz de 18 Temmuz'a kadar bu süreci tamamlamak için yola çıktık. Geçen yıldan bu yana da bu süreci devam ettiriyoruz. Çok adaylı olmasında fayda var. Rekabet kaliteyi artıracaktır. Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız. Diğer adaylara da başarılar diliyorum."

"HENÜZ GÜNDEM MADDELİ BİR GENEL KURUL KARARI YOK"

TFF'de 18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimini erken tarihe almak için kulüplerin 147 imzayı toplayarak federasyona teslim ettiğini açıklayan Sebahattin Devecioğlu, "Olağanüstü genel kurulu yönetim kararıyla toplayabiliyorsunuz, aynı zamanda üye sayısının yüzde 40'ı yani 130 üyenin imzasıyla olağanüstü genel kurula gidebiliyorsunuz. Kulüpler bu 147 imzayı topladıklarını belirterek federasyona teslim ettiler. Ama federasyon 18 Temmuz konusunda ısrar ediyor. Federasyon bu süreçte bu imzaları test edip gerçek 130 sayısına ulaşıldığını anladığında genel kurul süreci başlamış olacak. Bu sürece gidilmezse mahkeme yolu açık. Bu imzalardan dolayı federasyon 30 gün içinde genel kurulu toplamak zorunda, 30 gün içinde de seçim yapmak zorunda. Bunu da hesapladığımızda yaklaşık 60 günlük bir süre. Bu sürede ve federasyonun belirtmiş olduğu süreler hemen hemen birbirine eşit geliyor. Bizim için fark etmiyor. Genel kurul kararı ilan edildiği günden sonra süreç başlıyor. Henüz gündem maddeli bir genel kurul kararı yok. Bu da sanırım statü gereği seçimden 15 gün önce olması gerekiyor. Bu süreçte Türk futboluna, milli takıma zarar vermemek adına yakından takip ediyoruz. Her halükarda Türk futbolu kazanacaktır. Bizim de arzumuz bu" ifadelerini kullandı.

"TABANI GENİŞ TUTARSANIZ BU PROBLEMLER DE AZA İNECEK"

Federasyondaki delegasyon sisteminin yetersiz olduğunu aktaran Devecioğlu, "Tüm futbol paydaşlarını ve tabanını temsil etmiyor. Bu delegasyon sistemini ve yasayı değiştirmek gerekiyor. Herkesin eşit bir şekilde temsil edildiği, futbolun bütün paydaşlarının içinde yer aldığı, herkesin ortak mutabakat sağladığı taraf olmadan tüm Türkiye'yi kucaklayacak şekilde bir delegasyon sisteminin oluşturulup buradan çıkacak sonuca herkesin sonuca herkesin razı olacağı bir sistemi oluşturmak gerekiyor. Projelerimizin arasında bu var. En basit örneğiyle Türkiye Spor Yazarları Derneği federasyonun genel kurulunda yer almıyor. Bence önemli bir eksik. Bunun dışında kadın futbolu yer almıyor. Türkiye Futbol Vakfı da yer almıyor. Yeteri kadar futbolcular temsil edilmiyor, alt ligler çok az temsil ediliyor. Problemler bundan kaynaklanıyor. Tabanı geniş tutarsanız bu problemler de aza inecek. Arzu etmediğimiz şeyler yaşandı. Yeni bir yönetim, yeni bir seçimle TFF yeni bir başkanla önümüzdeki yıllarda daha güzel başarılara imza atar" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Futbol, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
08:45 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti! Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:16:32. #1.11#
SON DAKİKA: TFF Başkan Adayı Sebahattin Devecioğlu: Arzumuz herkesin temsil edildiği bir federasyona kavuşmamız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement