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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa haberleri yalanlandı - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa haberleri yalanlandı

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'daki Süper Kupa maçı için sahaya çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul'a dönmek için harekete geçerken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa haberlerinin asılsız olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi\'nin istifa haberleri yalanlandı
30.12.2023 - 00:29,
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RİYAD/ DHA

Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'daki Süper Kupa maçı için sahaya çıkmayan Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul'a dönmek için harekete geçerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaşanan krizin ardından istifasını hazırladığı kulislerde yayılınca, bu konuda bir açıklama geldi.

TFF yetkilileri, Mehmet Büyükekşi'nin istifa haberlerini yalanladı ve bunun asılsız olduğunu söylediler. Daha sonra Mehmet Büyükekşi'nin odasına çekildiği ve rahatsızlandığı öğrenildi. Otele ambulans gelip sağlık ekipleri kontrol için Büyükekşi'nin yanına giderken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa haberleri yalanlandı - Son Dakika
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