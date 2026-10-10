Torreira kırmızı kart gördü, Galatasaray Kasımpaşa\'yı 3-1 yenip 16 puanla lider oldu

GALATASARAY, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla milli ara öncesindeki Trabzonspor yenilgisini unutturarak lige 3 puanla moral depolayarak döndü.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk bölümlerinde oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılı ekip, devrenin sonlarında baskısını artırdı. Galatasaray, 45'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Mücadelenin 63'üncü dakikasında Lucas Torreira'nın VAR incelemesi sonrasında doğrudan kırmızı kart görmesiyle sarı-kırmızılılar sahada 10 kişi kaldı. Konuk ekip Kasımpaşa, 68'inci dakikada Rak-Sakyi'nin kaydettiği golle skora dengeyi getirdi: 1-1. Eksik kalmasına rağmen oyundan düşmeyen Galatasaray, 90'ıncı dakikada Barış Alper Yılmaz'ın fileleri havalandırmasıyla yeniden öne geçti: 2-1. Karşılaşmanın 90+6'ncı dakikasında sahneye çıkan Mario Lemina ise maçın skorunu belirledi. 3-1. Bu sonuçla Trabzonspor yenilgisini unutturan sarı-kırmızılı ekip, milli ara sonrası lige 3 puanla dönerek moral depoladı.

EVİNDE YENİLMEZLİK SERİSİ 39 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde çıktığı son 39 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Süper Lig'de son iç saha yenilgisini 2023-24 sezonunda, 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından RAMS Park'ta çıktığı 39 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte Galatasaray, iç sahada oynadığı 39 maçın 31'ini kazanırken, 8 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

KASIMPAŞA'YA KARŞI 28'İNCİ GALİBİYET

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek rakibine karşı Süper Lig'deki 28'inci galibiyetini elde etti. İki takım arasında geride kalan 45 mücadelede sarı-kırmızılılar galibiyet sayısını 28'e çıkarırken, lacivert-beyazlılar 8 defa sahadan üstün ayrılan taraf oldu, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte rekabetteki toplam gol sayısını 93'e çıkaran Galatasaray rakip ağları havalandırmayı sürdürürken, Kasımpaşa 50 golde kaldı.

OSIMHEN VE LEMINA 35 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ile Mario Lemina, 35 günlük aranın ardından yeniden formasına kavuştu. Süper Lig'in 4'üncü haftasında, 4 Eylül tarihinde deplasmanda oynanan Başakşehir müsabakasında kasık sakatlığı yaşayan Osimhen ve Lemina; bu süreçte ligdeki Kocaelispor ve Trabzonspor maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mücadelesinde görev yapamamıştı. Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yedekler arasında yer alan isimlerden Mario Lemina, mücadelenin 67'nci dakikasında Aleksey Batrakov'un yerine oyuna dahil olurken; Victor Osimhen ise 77'nci dakikada Deniz Gül'ün yerine sahaya girdi.

BARIŞ ALPER VE LEMİNA SİFTAH YAPTI

Sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz ile Mario Lemina, Kasımpaşa filelerini havalandırarak bu sezonki ilk gollerine imza attı. Galatasaray formasıyla bu sezon 8'inci resmi maçına çıkan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple son golünü geçtiğimiz sezonun 31'inci haftasında, 26 Nisan'da oynanan Fenerbahçe derbisinde kaydetmişti. Bu sezon 5'inci resmi müsabakasında ilk golünü atan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ise sarı-kırmızılı formayla son gol sevincini geçtiğimiz sezonun 33'üncü haftasında, 9 Mayıs 2026'da oynanan Antalyaspor mücadelesinde yaşamıştı.

TORREİRA, SÜPER LİG'DE İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formasıyla Süper Lig'deki ilk kırmızı kartını Kasımpaşa müsabakasında gördü. Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, profesyonel kariyerinde ise 5'inci kez oyundan atıldı. Daha önce Pescara, Arsenal ve Fiorentina formalarıyla 1'er kez kırmızı kartla cezalandırılan deneyimli futbolcu, Galatasaray'daki tek kırmızı kartını ise 15 Ağustos 2023 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turundaki Olimpija Ljubljana mücadelesinde görmüştü.