TransAnatolia Rally Raid Mersin'den başladı - Son Dakika
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Spor

TransAnatolia Rally Raid Mersin'den başladı

Bu yıl 14. kez düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, 7 Eylül'de Van'da son bulacak. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, start töreninde sporun önemini vurguladı. Yarış, 15 ilin sınırlarından geçecek ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak. TransAnatolia Rally Raid, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'ten geçerek Van'da sona erecek.

31.08.2024 23:32
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- TransAnatolia Rally Raid Mersin'den başladı

Bu yıl 14. kez düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, 7 Eylül'de Van'da son bulacak

MERSİN - Türkiye'nin güneyinden başlayıp doğusuna kadar rota sunan TransAnatolia Rally Raid'in startı Mersin'de verildi. Bu yıl 14. kez düzenlenen organizasyon, 7 Eylül'de Van'da son bulacak.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen start töreninde, sporun her branşını önemsediklerini söyledi. Sporun özellikle gençler ve çocuklar tarafından benimsenmesini, kabul edilmesini ve hayatlarında bir yaşam tarzı olarak var olmasını çok önemsediklerini ifade eden Pehlivan, "Bu yarışın pek çok boyutu var. Spor başlangıç noktası. Bununla birlikte geçtiği güzergahların tanıtımı, ekonomiye katkısı, turizme katkısı da elbette beraberinde gelen ve bütün alanlara yansıyan boyutu. Bugün burada başlayacak olan yarış 15 ilin sınırlarından geçecek ve nihayet 7 Eylül'de Van'da sonuçlanacak. Rally ve Raid dedikleri elbette teknik kavramlar; biri süreyle alakalı biri de navigasyon temelli izdüşümlerinin takibi kaynaklı. Elbette bu yarışmanın dereceye girenleri olacak. Ama kazanan bütün katılımcılar, onların yanında hareket eden misafirler ve geçiş güzergahlarındaki illerimiz ve Türkiye'miz olacaktır. Bu tür yarışların özellikle de geçtiği güzergahların tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını biliyoruz. Sporla birlikte doğa ve macera da bir potada birleşmiş oluyor, birleşmiş olacak. Pek çok niyet, pek çok amaç ve pek çok faydalı sonuç bir yarışta, bir yarışmada bütünleşmiş oluyor" sözlerini kaydetti.

"Spor elçimiz olun, kültür elçimiz olun, gönül elçimiz olun"

Mersin'in, Türkiye'nin en güzel ve en nadide şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Ben inanıyorum ki buraya gelen 100'e yakın yarışmacıyla birlikte 600'ün üzerinde misafirimiz iyi vakit geçirmişlerdir. Burada kaldıkları sürede ilimizi de tanıma imkanı bulmuşlardır. Bir tarafta işte arkamızda Akdeniz'in turkuazı, diğe tarafta Toroslar'ın yeşilinin harmanlandığı tarihin, doğanın, kültürün ve birçok değerin; sanayisinden tarımına, ticaretinden turizmine kadar birçok sektörün uyumlu bir şekilde ve her geçen gün çıtasını yükselten bir şekilde yoluna devam eden ve başarı basamaklarını gelişmişlik düzeyini günden güne arttıran bir şehir Mersin. Bu anlamda da bütün misafirlerimizin ilimizi tanıma fırsatı bulduğuna inanıyoruz. ve onlardan tek ricamız olarak şunu ifade ediyoruz; 'lütfen bizim spor elçimiz olun, kültür elçimiz olun, gönül elçimiz olun ve gittiğiniz güzergahlara, selamımızı, iyi dileklerimizi, sevgilerimizi götürün. Fırsat buldukça da ilimize yeniden buyurun gelin. Misafirimiz olun' diyoruz" şeklinde konuştu.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar ve TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen'in konuşmalarının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia Rally Raid'in startı verildi.

Mersin'de start alan yarışma Van'da sona erecek

Doğa, macera ve sporu tek yarışta toplamayı başaran TransAnatolia Rally Raid, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'ten geçip, 7 Eylül'de Van'da tamamlanacak. Bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı TransAnatolia Rally Raid'e 10 ülkeden yüzlerce yarışmacı katıldı.

2 bin 200 kilometrelik yarış; motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, Quad ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yapılıyor. Rallide yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TransAnatolia Rally Raid Mersin'den başladı - Son Dakika

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