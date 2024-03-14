Süper Lig\'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Öğrencileri Türkiye Şampiyonu Oldu

Türkiye Üniversitelerarası Salon Atletizm Şampiyonası'nda ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Melike Malkoç Özdemir ve Doğukan Kilcioğlu, Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada Melike Malkoç Özdemir kadınlar 60 metre kategorisinde, Doğukan Kilcioğlu ise erkekler 60 metre engelli koşusunda birinci oldu. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, başarılarından dolayı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti.