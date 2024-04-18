Trendyol Süper Lig\'in 33. Haftasında Görev Alacak Hakemler Açıklandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na umutlu gidiyoruz, mutlu döneceğiz

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na umutlu gittiklerini ve mutlu döneceklerini söyledi. Türkiye'nin Paris'te birçok branşta ilk olimpiyat ve paralimpik oyunları madalyasını almaya yakın olduğunu belirten Çakır, Paris'te en az 3 altın madalya hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin modern pentatlonda önemli bir ülke durumuna geldiğini vurgulayan Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Başkanı Klaus Schormann, Türkiye'nin modern pentatlon camiasının güçlü ve etkin bir üssü olduğunu söyledi.