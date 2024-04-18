Trendyol Süper Lig\'in 33. Haftasında Görev Alacak Hakemler Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın, 20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da haftanın hakemlerini duyurdu.
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
20 Nisan Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Çağdaş Altay
21 Nisan Pazar
13.30 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
22 Nisan Pazartesi
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın - İSTANBUL
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olan İbrahim Bölükbaşı, 2021'de altın kemer almayı hak etti. Ancak müsabakaların 2020'de Kovid-19 nedeniyle durdurulması sebebiyle ödülü verilmemişti. Sporcu, durumu yargıya taşıdı ve altın kemerin kendisine verilmesi kararı çıktı. Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, noter huzurunda Bölükbaşı'na ödülünü teslim etti. Bölükbaşı, altın kemeri çocuklarının eğitimi için kullanacağını belirtti.
Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, eski takımı Juventus'a karşı ücret anlaşmazlığı nedeniyle dava açmıştı. Ronaldo, bu hukuk mücadelesini kazanarak 10 milyon euro tazminat hakkı kazandı. Ayrıca Juventus, bu miktarın haricinde faiz ödemesi de yapacak. Ronaldo, 2018-2021 yılları arasında Juventus'ta 134 maçta çıktı, 101 gol attı ve 22 de asist yaptı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve sporun birleştirici yönü vurgulandı. Vali Tavlı, Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini spor turizmiyle tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve rondo çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ise antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları çalışma ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Nevşehir'de başladı. Ankara, Konya, Mersin, Sivas, Kayseri ve Kırşehir'den birer takımın katıldığı müsabakalarda liderlik elde eden takım bir üst gruba terfi edecek. Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı, organizasyonların eksiksiz olması nedeniyle TFF'nin Nevşehir'i tercih ettiğini belirtti.
Mersin PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen PTT 52. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na 7 ilden 34'ü kadın 124 posta dağıtıcısı katıldı. Yarışmada erkeklerde Teyfik Erçetin, kadınlarda ise İlknur Uçar birinci oldu. Başarılı olan posta dağıtıcıları Türkiye finalinde mücadele edecek.
Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele eden Cizre Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek, üçüncülük elde etti. Şırnak'a dönen Benek, ailesi, antrenörü ve kulüp başkanı tarafından çiçeklerle karşılandı. Benek, hedefinin 5 ay sonra yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak olduğunu belirtti. Antrenör Budak ise Pınar Benek'ten Dünya Şampiyonluğu beklediklerini ifade etti.
Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, 25 Nisan Perşembe günü yapılacak olan Divan Kurulu Toplantısı'nı işaret ederek, 'Hata lüksümüz yok. Seçilecek başkan ve ekibini geçmişin sorumluluğu ile tek başına bırakma rehavetine girme şansımız yok' dedi.
Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na umutlu gittiklerini ve mutlu döneceklerini söyledi. Türkiye'nin Paris'te birçok branşta ilk olimpiyat ve paralimpik oyunları madalyasını almaya yakın olduğunu belirten Çakır, Paris'te en az 3 altın madalya hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin modern pentatlonda önemli bir ülke durumuna geldiğini vurgulayan Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Başkanı Klaus Schormann, Türkiye'nin modern pentatlon camiasının güçlü ve etkin bir üssü olduğunu söyledi.
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