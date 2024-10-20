TSYD Başkanları Oğuz Tongsir'e Destek Verdiler - Son Dakika
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Spor

TSYD Başkanları Oğuz Tongsir'e Destek Verdiler

TSYD şube başkanları, Oğuz Tongsir'in görevden alınmasını kabul etmediklerini açıkladı.

20.10.2024 13:47
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) şube başkanları, ortak bir açıklama yaparak Başkan Oğuz Tongsir'in yayında olduklarını ifade etti.

TSYD şube başkanlarının konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Genel başkanımız Oğuz Tongsir'in TSYD'den uzaklaştırılmasına ve derneğe Kayyum atanmasına sebep olan İçişleri Bakanlığı denetçilerinin hazırladığı raporu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Raporda Anadolu'dan genel kurula gelen üyelerin yol ve konaklama harcamalarının bir kesimin menfaatine yönelik sarf edildiği ve bu paranın Genel Başkan Oğuz Tongsir'den tahsil edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Oğuz Tongsir, İstanbul'a gidecek üyelerin isimleri belirlenirken bize asla müdahil olmamıştır, zaten genel başkan da olsa seçim süreçlerinde biz şube başkanlarına müdahale etmesi söz konusu bile değildir. Herkes şunu bilsin ki gazeteci asla oyunu satmaz. Biz şube başkanları bu listeleri oluştururken yönetim kurulumuzla ve üyelerimizle görüşerek ortak hazırlarız. Anadolu'daki meslektaşların demokrasi yarışına ortak olabilmesi için konaklama ve yol masrafları her zaman TSYD tarafından karşılanır. Bu yeni bir uygulama değildir, derneğin kurulduğu 1963 yılından bu yana böyle devam etmektedir. Türkiye Spor Yazarları Derneği adının önüne Türkiye ibaresini Bakanlar Kurulu kararıyla almış bir sivil toplum kuruluşudur. Bünyesindeki 2017 gazeteciyle de en etkin, en faal derneklerden biridir. Böyle bir kuruma bazı asılsız suçlamalar sonucu Kayyum atanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu demokratik bir uygulama değildir. TSYD'nin yönetimleri seçimle gelir, seçimle gider. Derneğimizin zirveye yerleşmesinde büyük payı olan, sabahtan akşama kadar çalışan, hepimizin iyi ve kötü gününde yanında duran Genel Başkanımız Oğuz Tongsir'in bir an önce koltuğuna dönmesini bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Murat Tarhan - Ankara Şube Başkanı

Ergin Karataş - İzmir Şube Başkanı

Engin Kanber - Adana Şube Başkanı

M. Ali Ekmekçi - Bursa Şube Başkanı

Selçuk Kılıç - Trabzon Şube Başkanı

Murat Dönmez - Konya Şube Başkanı

Oktay Ensari - Kayseri Şube Başkanı

Şifa Çiçek - Antalya Şube Başkanı

Ali Yavuz - Sivas Şube Başkanı

Murat Sandıkçı - Samsun Şube Başkanı

Sadi Seda - Eskişehir Şube Başkanı

Murat Atay - Gaziantep Şube Başkanı

Vahap Güner - Malatya Şube Başkanı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TSYD Başkanları Oğuz Tongsir'e Destek Verdiler - Son Dakika

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