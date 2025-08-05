Türk Futbolu Kaç Parçaya Ayrılacak?

Süleyman Hurma: Türk futbolu uçurumdan atıldı, kaç parçaya ayrılacağı belirsiz

'Çok fazla takım var, bu ülkenin hiçbir kaynağı bunu karşılamaya uygun değil'

'Futbolda yaşanan kalitesizlik, ekonomik problemlerin en önemli nedenlerinden bir tanesi'

'Dünyanın hiçbir liginde iki alt ligde harcanan para, o iki üst ligdekilerin çok üstünde olamaz'

'Eğer biz 150 milyon Euro üretiyorsak, nasıl oluyor da bir oyuncunun toplam maliyeti 85 milyon Euro oluyor'

'Ben hiçbir zaman şampiyonluğu kaybederiz duygusuna kapılmadım'

'Türkiye'de inanılmaz bir transfer çılgınlığı ile karşı karşıyayız'

'Bu sezon Vefa Stadı'na geçme imkanımız yok'

'Sportif ve ekonomik şartlardan dolayı tekrar yollarımız birleşti'

'O günün yetkilileri tarafından haksız, hatta ahlaksız bir şekilde biz bir kenara itildik'

'Geçtiğimiz sezonun şampiyonu 'Hakemler yüzünden şampiyon oldu' denilebilecek durumda değil'

'Adaletsizliği kimler istiyor ki, hakemler bile isteye bu adaletsizliği yapıyor'

'Kulüpler Birliği Vakfı'nın bir kere yasal hiçbir statüsü yok'

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

10.00 Sarı-lacivertliler, son çalışmasını İstanbul'da gerçekleştirecek.

12.30 Hollanda ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

15.00 Teknik direktör Robin van Persie ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

19.15 Teknik direktör Jose Mourinho ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ

- 10.00 Siyah-beyazlılar Patrick's Athletic FC maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR FK

- Turuncu-lacivertliler Viking maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

BASKETBOL

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde Bormio'da yaptığı kamp çalışmalarını tamamlayacak. Ay-yıldızlılar, 7 Ağustos Perşembe günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.