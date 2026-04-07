Türk futboluna damga vuran adam: Mircea Lucescu kimdir?

Romanya’nın efsane teknik direktörü Mircea Lucescu’nun hayatını kaybetti. Lucescu, ülkemizde A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş’ı da çalıştırmıştı. İşte deneyimli teknik adamın kariyerindeki başarıları ve bilinmeyenleri...

Antrenmanda rahatsızlanmasının ardından Bükreş Üniversite Hastanesi'nden taburcu olacağı 3 Nisan Cuma günü kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. 

İLK YILLAR VE FUTBOLCULUK KARİYERİ 

29 Temmuz 1945’te Bükreş’te doğan Lucescu, futbol hayatına Dinamo Bükreş altyapısında başladı. Sahada zeki bir kanat oyuncusu olarak tanınan Lucescu, Dinamo Bükreş formasıyla 7 Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Romanya Milli Takımı’nın kaptanlığını yaparak 1970 Dünya Kupası’nda boy gösterdi.

Henüz futbolcuyken bile oyunu bir antrenör gözüyle okuması, onun gelecekteki başarısının sinyallerini veriyordu. 1979 yılında Corvinul Hunedoara takımında oyuncu-teknik direktör olarak başladığı antrenörlük serüveni, onu dünya futbolunun zirvesine taşıyacaktı.

TÜRKİYE KARİYERİ: BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK

Lucescu’nun Türkiye serüveni, Türk futbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine denk gelir. 2000-2004 yılları arasında İstanbul’un iki deviyle kazandığı başarılar, onu Türk taraftarların sevgilisi haline getirmiştir. 

Galatasaray dönemi:

Galatasaray'da Fatih Terim’in UEFA Kupası zaferinden sonra görevi devralmak ateşten bir gömlek giymek gibiydi. Ancak Lucescu, takımı hemen adapte ederek Real Madrid’i devirip UEFA Süper Kupa’yı Türkiye’ye getirdi. Ardından kısıtlı bütçeye rağmen Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale taşıdı. 2001-2002 sezonunda Galatasaray’ı Süper Lig şampiyonu yaptıktan sonra beklenmedik bir şekilde görevine son verildi.

Beşiktaş dönemi:

Galatasaray'dan ayrıldıktan hemen sonra Beşiktaş’ın yolunu tutan Lucescu, siyah-beyazlıların 100. yıl kadrosunu kurdu. Beşiktaş’ın 100. yılında, savunma disiplini ve taktiksel üstünlüğüyle ligi domine ederek şampiyonluğa ulaştı. Siyah-beyazlılar ile UEFA Kupası’nda çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Mircea Lucescu'nun Türkiye A Milli Takımı serüveni, kulüp takımlarındaki devasa başarısının aksine, daha çok bir "yeniden yapılanma" ve "geçiş dönemi" hikayesi olarak tarihe geçmiştir. 2017 - 2019 yılları arasında süren bu dönem, beklenen saha sonuçlarının gelmemesi nedeniyle tartışmalarla dolu geçmiştir.

UKRAYNA'DA BİR İMPARATORLUK: SHAKHTAR DONETSK

Lucescu’nun kariyerindeki en büyük istikrar abidesi Shakhtar Donetsk dönemidir. 2004-2016 yılları arasında tam 12 yıl bu kulüpte görev yaptı. Kulübe 8 lig şampiyonluğu ve 6 Ukrayna Kupası kazandırdı. 2009 yılında UEFA Kupası’nı kazanarak Shakhtar’ı bir Avrupa markası haline getirdi. Brezilyalı genç yetenekleri keşfedip parlatma (Fernandinho, Willian, Douglas Costa) konusundaki ustalığı, kulübe milyonlarca Euro bonservis geliri sağladı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK FELSEFESİ VE KİŞİLİĞİ

Lucescu’yu diğerlerinden ayıran en büyük özellik, elindeki malzemeyi en verimli şekilde kullanma yeteneğidir. "Kısıtlı bütçelerle dev işler başarmak" onun uzmanlık alanıdır.  "Futbol sadece ayaklarla değil, zihinle oynanan bir satrançtır." Dillere pelesenk olan bu sözü, onun taktiksel yaklaşımını özetler. Çok iyi derecede 6 dil konuşabilen, ekonomi ve tarih mezunu olan Lucescu, oyuncularıyla kurduğu psikolojik bağ sayesinde onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı başarmıştır.

BAŞARILARI

Kariyeri boyunca 35'ten fazla kupa kazanan Lucescu, dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri listesinde üst sıralarda yer alır. Lucescu, futbolculuk döneminde Dinamo Bükreş ile 7 kez Romanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray ile UEFA Süper Kupa, Shakhtar Donetsk ile UEFA Kupası'nı kazanmıştır. Türkiye'de ayrı takımlarda iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştır. Shakhtar Donetsk ile sekiz, Dinamo Kyiv ile bir kere olmak üzere toplamda dokuz kez Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Mircea Lucescu, Galatasaray, Beşiktaş, Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

