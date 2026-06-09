Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda!

Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası\'nda!
09.06.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.

Yirmi dört yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Türkiye, turnuvada D Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri; Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden ABD.

Türkiye turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde 54 bin seyirci kapasiteli BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşılaşacak.

Avustralya Milli Futbol Takımı'nın lakabı Socceroos.

Bu isim, İngilizce "soccer" (futbol) ve Avustralya'nın simgesi olan "kangaroo" (kanguru) kelimelerinin birleşimiyle oluşturulmuş, oldukça bilinen bir spor sembolü.

Avustralya üst üste altıncı kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

2006'da tarihinde ilk kez son 16 turuna kalan Avustralya, 2022'deki son Dünya Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Avustralya bu iki turnuvada da sırasıyla Dünya Kupası'nı kazanacak İtalya ve Arjantin'e yenilerek elenmişti.

Socceroos, altı kez mücadele ettiği Dünya Kupası finallerinde bugüne kadar oynadığı ilk maçların beşini kaybederken sadece birini 2006'da Almanya'daki Dünya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 mağlup ederek kazanabildi.

Avustralya, halen FIFA'nın dünya sıralamasında 27. sırada.

Popovic yönetiminde play-off oynamadan finallere kaldılar

Avustralya, 2014'ten bu yana ilk kez play-off oynamadan doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Hırvatistan kökenli teknik direktör Tony Popovic bu başarısıyla takdir topladı.

Avustralya, Popovic yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde oynadığı son sekiz maçın yedisini kazandı, birinde berabere kaldı ve Asya elemelerinde Japonya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Popovic, Avustralya'nın eski futbolcularından ve 2006 Dünya Kupası'nda milli takım forması giymişti.

Milli takım formasıyla 58 maçta sekiz gol atan Popovic, 2001-2006 yılları arasında İngiltere Premier League takımlarından Crystal Palace'ta forma giymişti.

Teknik direktör olarak Western Sydney Wanderers ile 2014 AFC Şampiyonlar Ligi'nde ve A-League'de şampiyonluklar kazanan Popovic, 2024'ten bu yana Avustralya A Milli Takımı'nı çalıştırıyor.

En yaratıcı oyuncularından Riley McGree turnuvada yok

Sahada 5-4-1 sistemiyle oynayan Avustralya'nın güçlü yanları organize, dirençli ve kolay çözülemeyen bir takım olması.

Fiziksel futbol oynamayı seven teknik direktörünün pragmatik yaklaşımını sahaya yansıtan Avustralya, her iki ceza sahasında da hava toplarında üstünlük kurmaya büyük önem veriyor.

Takım, yüksek tempoda futbol oynamayı seviyor ve hızlı kontra ataklarla sonuca gitmeyi hedefliyor.

Avustralya'nın kadrosundaki futbolculardan 12'si 25 yaşın altında, dokuzu ise 2022'de de milli takım forması giymişti.

Avustralya'nın en yaratıcı futbolcularından, İngiltere'de Championship takımlarından Middlesbrough'nun formasını giyen Riley McGree, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

McGree, Middlesbrough ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City arasında oynanan Championship play-off finalinde sol arka adalesinden sakatlanmış ve Dünya Kupası aday kadrosundan çıkarılmıştı.

Hull City, Middlesbrough'yu 90+5'te Oliver McBurnie'nin golüyle 1-0 mağlup ederek İngiltere Premier Ligi'ne yükselmişti.

Sol bek Jordan Bos son beş maçta üç gol attı

Yirmi üç yaşındaki sol bek Jordan Bos; hızı, isabetli ortaları ve yarattığı gol tehdidiyle, Avustralya'nın geçiş oyununda kilit isim.

Geçen yaz Hollanda'nın Feyenoord takımına transfer olan Bos, formunun zirvesinde.

Transfermarkt'a güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Bos, son beş milli maçta üç gol attı.

Bir dönem Almanya şampiyonu Bayern Münih'in kadrosunda yer alan kanat oyuncusu Nestory Irankunda, yedek oyuncu olarak sonradan oyuna girdiğinde fark yaratabilecek bir oyuncu.

İngiltere'de Championship takımlarından 20 yaşındaki Irankunda, etkili frikikleriyle de biliniyor.

Avustralya'nın santraforu ise Şubat ayında Danimarka'nın Randers takımından yine Championship ekiplerinden Norwich City'e transfer olan Mohamed Toure.

Mohamed Toure, Norwich City formasıyla sezonun son dört lig maçında beş gol attı.

Toure, İngiltere'de dört profesyonel ligde forma giyip, ilk lig maçına ilk 11'de çıkarak hat-trick yapan ilk oyuncu ilk futbolcu olmuştu.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Milli Takım, Avustralya, Etkinlik, Paraguay, Türkiye, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Aydın’da sıcaklar aniden yükseldi, termometre 42 dereceyi gösterdi Aydın'da sıcaklar aniden yükseldi, termometre 42 dereceyi gösterdi
Kaçarken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Şansımı denedim Kaçarken yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Şansımı denedim
Zonguldak’ta 2008’de kaybolan ’Kirpi’ Ahmet Yılmaz cinayetinde 4 sanık ilk kez hakim karşısında Zonguldak'ta 2008'de kaybolan 'Kirpi' Ahmet Yılmaz cinayetinde 4 sanık ilk kez hakim karşısında
ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu’ya İran’a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Fenerbahçe’de kesin seçim sonuçları açıklandı Fenerbahçe'de kesin seçim sonuçları açıklandı
İran, Dünya Kupası için Meksika’da Yakalarındaki ’’168’’ detayı dikkat çekti İran, Dünya Kupası için Meksika'da! Yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti
Jose Mourinho Real Madrid’e Beşiktaş’ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor Jose Mourinho Real Madrid'e Beşiktaş'ın eski yıldızıyla birlikte dönüyor
Muhammed Umut, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu Muhammed Umut, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu
Aldatma iddialarının ardından ilk kareler Taşacak Bu Deniz’in aşıkları tatilde Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde
’’En iyi Afrikalı hakem’’ seçilmişti Somalili olması nedeniyle ABD’ye giremiyor ''En iyi Afrikalı hakem'' seçilmişti! Somalili olması nedeniyle ABD'ye giremiyor
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz’den ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Mabel Matiz'den ilk açıklama
Origi’den futbola henüz 31 yaşında erken veda Origi'den futbola henüz 31 yaşında erken veda
Hedefleri başkasıydı 50 yaşındaki kadını silahla taradılar Hedefleri başkasıydı! 50 yaşındaki kadını silahla taradılar

18:29
İrfan Can Kahveci’nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı
İrfan Can Kahveci'nin Dünya Kupası imajı büyük beğeni topladı
17:55
Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
17:52
Fenerbahçe’de Guendouzi için karar çıktı
Fenerbahçe'de Guendouzi için karar çıktı
17:44
Boşandığı eşi tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti
Boşandığı eşi tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan kadın hastanede hayatını kaybetti
17:35
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
16:58
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı’ya “Efendilik kompleksinden“ arınması için bir davettir
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı'ya "Efendilik kompleksinden" arınması için bir davettir
16:54
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
16:48
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı
Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı
16:44
Ege Üniversitesi’ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
15:14
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
14:29
Ankara’da 120 kişilik ekibin aradığı liseli Fatmanur bağ evinde bulundu
Ankara'da 120 kişilik ekibin aradığı liseli Fatmanur bağ evinde bulundu
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 19:10:57. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.