Türkiye Bisiklet Turu'nda Kraliçe Etabı - Son Dakika
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Türkiye Bisiklet Turu'nda Kraliçe Etabı

Türkiye Bisiklet Turu\'nda Kraliçe Etabı

Wout Poels, Marmaris-Akyaka etabını kazanarak liderliği ele geçirdi; mayolar sahiplerini buldu.

30.04.2025 18:09
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Gökhan HEBEPCİ-MUĞLA, ?60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dönüm noktası ve kraliçe etabı olan 115,4 kilometrelik Marmaris - Akyaka (Kıran) tırmanış etabını XDS Astana takımından Wout Poels 3 saat 14 dakika 12 saniye ile kazandı. Takım arkadaşı Harold Martin Lopezde etap ikinciliğini alırken XDS Astana etapta duble yapmış oldu.? Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, Asbaşkan Yusuf Alperen Ayar, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, 159 sporcu için Marmaris'te start verdiler.

Bisikletçiler, zirvesi 35'inci kilometrede yer alan 1'nci kategori bir tırmanış ve 9 kilometre uzunluğundaki zirve finişiyle, bir başka adıyla Tur'un "kraliçe etabında" mücadele etti. 13: 05 itibarıyla gerçek start verildi ve bu büyük yarış için kıyasıya mücadele başladı.?

SAĞANAK YAĞMUR ALTINDA

Bisikletçiler beklenen yağmur altında hem eğimle hem de doğa şartlarıyla mücadele ederken çok büyük efor sarfetmek zorunda kaldılar. 44'üncü kilometre geçilirken peloton, kaçış gruplarıyla birleşti.?

YAĞMUR KAZA GETİRDİ

70'nci kilometre geçilirken aralarında Caja Rural takımı sporcusu Daniel Babor'un bulunduğu beş bisikletçi ıslak zeminin etkisiyle yerde kaldı. Babor'un durumu diğer rakiplerine rağmen biraz dahaciddiydi ve Çek sporcu hızlıca tedavi altına alındı.

XDS Astana Takımı'ndan Wout Poels, finişe yedi kilometre yaptığı atakta tek başına kalamasa da yaklaşık üç kilometre kala yaptığı atağın neticesinde yarışın tek lideri oldu ve devamında finiş çizgisini de en yakınındaki, aynı zamanda takım arkadaşı olan bisikletçi Harold Martin Lopez'in 19 saniye önünde tek başına geçti. Team Picnic PostNL'den Guillermo Juan Martinez üçüncü olurken Tur'un 2024 şampiyonu Frank Van Den Broek etabın dördüncüsü oldu.

GENEL KLASMAN LİDERLİĞİ EL DEĞİŞTİRDİ, MAYOLAR BELLİ OLDU

Bu kraliçe etabı kazanan 37 yaşındaki deneyimli Hollandalı Wout Poels, genel klasmanda liderliğe yükseldi ve yarınki Marmaris- Aydın etabında Turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Günün Türkiye açısından en önemli gelişmesi, tırmanış klasmanı liderinin giydiği kırmızı mayonun Vinzent Dorn'dan, Spor-Toto sporcusu Ahmet Örken'e geçmesiydi. Örken yarınki etapta kırımızı mayoyu giyecek. Türkiye Güzellikleri Sprint Primi kapısında verilen puanlar neticesinde giyilen beyaz mayo ise Chine Glory-Mentech sporcusu Willem Smit'te kaldı. Öte yandan sprint klasmanı mayosu olan yeşil mayo da Team Polti-Visitmalta sporcusu Giovanni Lonardi'de kalmış oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Spor Toto sponsorluğunda genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu Wout Poels'a, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık verdi. Broster Bisiklet sponsorluğunda, sprint klasmanı liderinin giydiği yeşil mayoyu Giovanni Lonardi'ye, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz'den aldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme (TGA) sponsorluğunda, Türkiye Güzellikleri Sprint Primi klasmanı liderinin giydiği beyaz mayoyu Willem Smit'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Kıral, Türk Hava Yolları sponsorluğunda, tırmanış klasmanı liderinin giydiği kırmızı mayoyu Ahmet Örken'e, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin verdi.

TUR'DA YARIN 151 KİLOMETRELİK MARMARİS-AYDIN ETABI KOŞULACAK

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde sporcular 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabında mücadele edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye Bisiklet Turu'nda Kraliçe Etabı - Son Dakika

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