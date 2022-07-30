TİESF Futbol Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika
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TİESF Futbol Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi yapıldı

30.07.2022 18:13
TİESF Futbol Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi yapıldı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 2022-2023 futbol sezonu Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 2022-2023 futbol sezonu Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde yapılan kura çekimi öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan TİESF Başkanı Kerim Vural, futbol branşını daha üst seviyelere getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Mevcut sistemimizde Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 24'er takımımız var. Tabii bu federasyona ciddi bir mali yük ve iş yükü getiriyor." dedi.

İşitme engelliler futboluna verilen emeğin sonucunu alabilecekleri bir statü için çalışma yaptıklarını ifade eden Vural, "Mevcut 24 takımı bu sezon sonunda 18'e düşürüp, ardından da 12'ye indirme planımız var. Liglerde takım sayısını 12'ye düşürdüğümüz zaman, izlenme anlamında çok iyi bir seviyeye geleceğiz. Gayemiz takım sayısını azaltıp, kaliteyi artırmak. Bütçeden artan miktarı da kulüplere destek olarak kullanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kura çekimi öncesi yeni statüyü bütün kulüplerin ortak görüşleriyle ele aldıklarını dile getiren Vural, "Başarıyı yakaladıktan sonra TRT'den maçlarımızın yayınlanmasını talep edeceğiz. Biz bütün liglerimizde normalde olan futbol kurallarını uyguluyoruz. Seyir zevki çok iyi olan bir Süper Lig ve 1. Lig ortaya çıkarmak için çalıştay şeklinde kulüplerimizle ortak toplantı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) da kendilerine desteğini esirgemediğini kaydeden Vural, "TFF hem saha, tesis ve malzeme hem de maddi anlamda destek oluyor. Eski yönetimlere ve yeni federasyon başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sezon Süper Lig'de 3 grupta 8'er takım mücadele edecek. Ligimiz 14 hafta sürecek. Süper Lig'e 6 Kasım'da başlayacağız. Her grupta birinci ve ikinci sırayı alan ekipler, 6 takımlı play-off etabını oynayacak. Gelecek sezon için de Süper Lig'i 18 takımla oluşturacağız. Sezon sonunda birinci, ikinci ve üçüncüye maddi ödüllerimiz olacak. Süper Lig bitince, 5 Mart'ta 1. Lig'i başlatacağız. 1. Lig'de de 24 takımımız var bunu 4'erli 6 gruba böldük." bilgisini verdi.

Ömer Gürsoy: "Futbolu büyütmek üzerine strateji oluşturduk"

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, engelli futboluna büyük destek sağladıklarını belirterek, "TFF, 2006 yılından bu yana engelli futbolunun kurumsallaşması için çaba sarf ediyor. UEFA ile FIFA'ya bağlı ülkeler arasında sadece biz, işitme engelliler, ampute futbolun olduğu bedensel engelliler, görme engelliler ve özel sporcular federasyonlarıyla iş birliği yaparak, futbolu büyütmek üzerine strateji oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsoy, işitme engelliler futbolunun geçmişinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 1 Avrupa şampiyonluğu olduğunu hatırlatarak, "TFF olarak onların futbol bölümünü büyüten, geliştiren bir yapıdayız. Güncellenmek, yeni stratejiler geliştirmek gerekir. Daha çok toplumla buluşmak ve sponsor oluşturmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Süper Lig ilk hafta maçları

Fikstür çekiminde, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin ilk hafta programı şöyle oluştu:

A Grubu:

İzmir Torbalı İESK - İstanbul Avcılar

İzmir Bornova SSK - Manisa Sağırspor

Denizli İESK - İzmir Karşıyaka İESK

Aydın İESK - İstanbul Çekmeköy

B Grubu:

Tekirdağ Çerkezköy - Kırıkkale İEGSK

Ankara Başkent SİESK - Gölcük İEEKGSK

İstanbul Sefaköy - Bursa Uludağ SGSK

Bursa Yıldırım İESK - İstanbul Sessizler

C Grubu:

Adana Kurttepe SEGSK - Kahramanmaraş Afşin İESK

Ortahisar Belediyesi İESK - Kırşehir İESK

Elazığ Belediyesi İESK - Hatay Büyükşehir Belediyesi İESK

Diyarbakır İESK - Adıyaman Belediyesi GSK

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TİESF Futbol Süper Lig ve 1. Lig fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika

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