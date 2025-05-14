TÜRKİYE KUPASI FİNALİ
20.45 Trabzonspor - Galatasaray
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçının hazırlıkları devam edecek.
- Yönetime muhalif üyelerin erken seçim için imza toplama kampanyası devam ediyor.
BEŞİKTAŞ
13.00 Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla dostluk maçı oynanacak. Dostluk maçında başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu da yer alacak. (BJK Süleyman Seba Spor Salonu)
AVRUPA'DAN FUTBOL
21.45 Rangers - Dundee United (Rıdvan Yılmaz)
22.30 Real Madrid - Mallorca (Arda Güler)
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
19.00 Karşıyaka - Anadolu Efes
- TBL Final
18.00 Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü
YAT YARIŞI
- İstanbul - Samsun arasındaki açıkdeniz yat yarışı İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bağlandığı nokta olan Anadolu Feneri'nden start alacak ve 19 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek.
TJK
13.00 Engelliler Haftası nedeniyle Atla Terapi Merkezi'nin 10'uncu yıl kutlamaları gerçekleşecek.
Son Dakika › Spor › Türkiye Kupası Finali Heyecanı - Son Dakika
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