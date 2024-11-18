U20 Milli Takım Almanya Maçına Hazır - Son Dakika
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U20 Milli Takım Almanya Maçına Hazır

U20 Milli Takım Almanya Maçına Hazır

U20 Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Almanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçı öncesi hazırlıklarını Riva'da tamamladı. Maç, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 19.00'da başlayacak.

18.11.2024 18:57  Güncelleme: 18:59
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U20 Milli Futbol Takımı yarın İstanbul'da Almanya ile oynayacağı U20 Elit Lig maçının hazırlıklarını bugün Riva'da yaptığı antrenman ile tamamladı. Ay-yıldızlıların Almanya ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynayacağı karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.

U20 Millilerin Almanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel)

Defans: Efe Arda Koyuncu (Şanlıurfaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Emirhan Başyiğit (Net Global Sivasspor), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümranyespor), Eren Tunalı (Bursaspor), Umut Erdem (Manisa Futbol Kulübü), Bedirhan Çetin (Samsunspor A.Ş.), Mehmet Kaya (TS Dortmund)

Orta Saha: Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Arda Süne (1. FC Köln), Sami Satılmış (Altınordu), Dennis Kaygın (SK Rapid Wien), Enis Safin (LASK Amateure OÖ)

Forvet: Talha Sarıaslan (Bellona Kayserispor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor), İlkan Sever (Altınordu), İzzet Çelik (Adana Demirspor A.Ş.), Halim Eroğlu (TSG Balingen)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor U20 Milli Takım Almanya Maçına Hazır - Son Dakika

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