Uçar, Beşiktaş Maçı Öncesi Hedeflerini Açıkladı
Uçar, Beşiktaş Maçı Öncesi Hedeflerini Açıkladı

13.05.2026 14:31
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Beşiktaş maçı öncesi 8. sırayı hedeflediklerini belirtti.

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Haftalardır vurgusunu yaptığım ligi 8'inci sırada bitirme arzumuz, motivasyonumuz devam ediyor. Kazanabileceğimiz takdirde bunu başaracağız" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, sezonun son haftası öncesinde Rizespor Futbol Akademisi Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Burada soruları yanıtlayan Uçar, "Haftalardır vurgusunu yaptığım ligi 8'inci sırada bitirme arzumuz, motivasyonumuz devam ediyor. Kazandığımız takdirde bunu başaracağız. Evimizde oynadığımız son beş maçımızı kazandık. Gönül istiyor ki altıncı maçı da kazanıp ligi mutlu bir şekilde kapatalım. Beşiktaş takımı ligin en iyi kadrolarından birisi. Ne olursa olsun Beşiktaş, Beşiktaş'tır. Bizi zorlu bir maç bekliyor. Bu maç bizi planladığımız hedeflere yaklaştıran bir süreç olacak" dedi.

'GENÇLEŞEBİLEN BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Yeni sezon planlamasına ilişkin hedeflerinden de bahseden Uçar, "Antrenör olarak hedeflerim arasında göze hoş gelen, futbolu bir temaşa sanatı gibi izleyen insanların mutlu olabildiği bir oyun ortaya koyabilmek var. Birlikte hareket eden, birlikte savunup hücum eden, mümkün olduğunca skor üretebilen, az gol yiyen ve yapabildiğimiz oranda gençleşebilen bir takım oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YABANCI ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞMEMESİ BENCE ÖNEMLİ'

Türkiye'nin yabancı oyuncu çöpülüğüne dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Uçar, "Federasyon başkanımız yabancı kuralının 10+4 şeklinde aynen devam edeceğini açıkladı. Bizim isteğimiz belirli kuralların konulması ve elzem bir sebep olmadığı sürece uzun yıllar devam etmesidir. Türkiye'nin yabancı çöplüğüne dönüşmemesi bence önemli. Arda Güler örneğinde olduğu gibi, değer yaratabilecek genç oyuncuları transfer edip bunları satabilmek çok değerli" dedi.

'ONLARDAKİ O GELİŞİMİ GÖZLEMLİYORUM'

Hakemlerle ilgili soruyu yanıtlayan Uçar, "Mevcut Süper Lig maçlarını yöneten hakemler çoğunlukla genç hakemlerdi. Bu sene birçoğu hatalar da yaparak çok ciddi tecrübeler kazandı. Nasıl oynayan futbolcu gelişiyorsa, çok sayıda üst seviye maç yöneten hakem de gelişiyor. Ben onlardaki o gelişimi gözlemliyorum. Gelecek sezon hakem performanslarının daha da yukarı çıkabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'A MİLLİ TAKIMIMIZ İLE GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR'

Yeni sezon hazırlılarıyla Dünya Kupası'na değinen Recep Uçar, "Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz itibarıyla başlayacağız. 3-4 gün Rize'de çalıştıktan sonra ilk planda Erzurum kampımız, sonrasında da Slovenya kampı planlıyoruz. Dönüşte burada bir hazırlık maçı yapıp lige o şekilde girmeyi hedefliyoruz. A Milli Takımımız ile göğsümüz kabarıyor. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi'yle beraber dünyanın en kıymetli organizasyonlarından birisi. Şükürler olsun 24 yıl sonra oradayız. En son 2002 senesinde Şenol Güneş hocamızla dünya üçüncülüğü yaşamıştık; İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı gol, Ümit Davala'nın saç şekli, Hasan Şaş'ın Brezilya oyunu hala tadı damağımızdadır. Bu jenerasyonun oluşturulmasında rahmetli Lucescu'nun ve birçok hocamızın emeği var. Vincenzo Montella ile devamlı iletişim halindeyim, harika işler yaptılar. Sadece futbol değil, davranış ve takımdaşlık anlamında da uzun yıllardır özlem duyduğumuz bir takıma sahibiz. Kendi oyuncumuz Samet Akaydin de var, inşallah o da orada bulunacak. Hepsine canı gönülden başarılar diliyorum" dedi.

'RİZE İNSANININ UNUTAMAYACAĞI BAŞKANLARDAN BİRİ OLDU'

Son olarak olağanüstü kongreyle ilgili soruyu cevaplayan teknik direktör Recep Uçar, "Başkanımız İbrahim Turgut, Rize'yi ve Rizespor'u çok seven bir insan. 4 yıllık görev süresi boyunca güzel hizmetler etti ve Rize insanının unutamayacağı başkanlardan biri oldu. Verdiği desteklerden dolayı kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek başkanımıza ve yönetim kurulumuza da şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Futbol, Spor

