Sivasspor-Ballkani maçına doğru - Son Dakika
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Sivasspor-Ballkani maçına doğru

05.10.2022 15:22

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı kazanmaları halinde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj yakalayacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'yi ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmayı kazanmaları halinde gruptan çıkma adına önemli bir avantaj yakalayacaklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, gruplara iyi bir şekilde başladıklarını hatırlattı.

Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldıkları maçta eksik oyuncularının olmasına rağmen iyi şekilde mücadele ettiklerini anımsatan Çalımbay, aldıkları galibiyetin kendilerini çok iyi yerlere taşıyacağına inandıklarını belirtti.

Sahalarında oynayacakları Ballkani ve CFR Cluj maçını kazandıkları takdirde gruptan çıkacaklarına inandıklarını aktaran Çalımbay, "En önemli maçımız olacak. Rakip takım için de önemli bir maç. Herkes bu takımı gözünde biraz küçümseyebilir, Kosova takımı diyebilir, zayıf takım diyebilir ama ülkesinin şampiyon takımı. Analiz yaptığımız zaman çok iyi bir takım." dedi.

Çalımbay, karşılaşmanın zor olacağını, kazanmak için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'deki gidişatlarının iyi olmadığına dikkati çeken Çalımbay, "Lig ile bu maçlar apayrı. Bu maç bizim için milli maç gibidir. Alacağımız her puan Türkiye için çok önemlidir. Onun için bizim bu maça bakış açımız çok farklı. Çok dikkat edeceğimiz bir maç oynayacağız." diye konuştu.

"Kriz varken krizin üzerine gitmek daha kötü bir şey"

Çalımbay, ligde ve Avrupa'da mücadele etmenin zor olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan önce de Avrupa'ya gittiğimiz zamanlarda, Avrupa maçlarından sonra her türlü çıkışa geçtik. Yine aynı şekilde yapmaya tabi ki bütün uğraşımızı göstereceğiz. Ama burada kriz varken krizin üzerine gitmek daha kötü bir şey. Herkesin birbirine yardımcı olması gerekiyor. Bizler olsun, yönetim olsun, taraftar olsun mutlaka iyi bir şekilde düşünüp, iyi bir şekilde destek verilmesi gerekiyor. Önemli olan bu krizi yönetmek, onu da tabii ki iyi bir şekilde yöneteceğiz. Şimdiye kadar da hiçbir başarısız sezonumuz geçmedi, bu sene de aynı şekilde olacaktır mutlaka. Ama şu gerçeği de söyleyeyim, biz iki yerde oynadığımız zaman kesinlikle zorlanıyoruz çünkü sakatlarımız çoğalıyor, sıkıntılarımız çoğalıyor."

Sakat oyuncular nedeniyle büyük zorluklar yaşadıklarına değinen Çalımbay, sıkıntılara rağmen hem Avrupa'da hem ligde gitmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Panik yapmadan herkesin takımına destek vermesi gerektiğini belirten Çalımbay, yarın ki maçın kendileri için final niteliğinde olduğunu vurguladı.

"Tek hedefimiz maçı kazanmak"

Maçı kazandıkları takdirde gruptan çıkmak için çok büyük avantaj yakalayacaklarının altını çizen Çalımbay, taraftar desteğine çok ihtiyaçlarının olduğunu kaydetti.

Çalımbay, Ballkani karşısında çok dikkatli oynayacaklarını söyleyerek, "Rakibimiz çok iyi bir takım. Slavia Prag maçında 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiler. O yüzden bizim de çok dikkat etmemiz gerekiyor, hepsinin farkındayız. Bu maç da çok önemli. Yenmek için ne gerekiyorsa, elimizdeki kadronun hepsini kullanacağız, her türlü riske gireceğiz. Tek hedefimiz maçı kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda Ziya Erdal, Leke James, Kader Keita ve Samba Camara'nın sakatlıklarının bulunduğunu anlatan Çalımbay, diğer futbolculara önemli görevler düştüğünü bildirdi.

Çalımbay, Ballkani maçını kazanmaları durumunda bunun ligi de moral açısından etkileyeceğine değinerek, şöyle devam etti:

"Biz elimizdekilerle en iyisini yapmaya çalışacağız. Bugüne kadar da yaptık, bundan sonra da yapıyoruz, yapacağız inşallah. Hem lige hem Avrupa'ya odaklanacağız. Bu noktaya gelmişsen götürmek zorundasın bu işi. Tabi iki lig de bizim için çok önemli."

Kriz dönemlerinde liderlere büyük görevler düştüğünü ifade eden Çalımbay, birlik ve beraberlik içerisinde zor günlerin aşılabileceğini belirtti.

Çalımbay, Ballkani maçının bu açıdan bir "barış maçı" olabileceğini, 2 gün önce oyuncularının kendi arasında bir toplantı yaptığını, birlik ve beraberliği sahaya yansıtacaklarını sözlerine ekledi.

Dimitrios Goutas: "Taraftarımıza güzel bir futbol ve galibiyet izleteceğiz"

Savunma oyuncusu Dimitrios Goutas ise iyi bir takıma karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Rakiplerinin genç oyunculardan kurulu ve iyi bir mantalite ortaya koyan bir takım olduğunu aktaran Goutas, "Buraya futbol oynamaya geldikleri tamamen aşikar ama bizim öncelikle yapmamız gereken şey kendimize bakmak, kendi planımızı uygulamak. Tecrübeli oyuncularımız var ve kalitemiz çok yüksek. Umuyorum ki yarın taraftarımıza güzel bir futbol ve galibiyet izleteceğiz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'deki gidişatlarının iyi olmadığını belirten Goutas, şu ifadeleri kullandı:

"Normalde çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizim için her maç bir final, her maç farklı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve buna devam da edeceğiz. Kendimizi düzeltmemiz gereken bazı noktalar var, bunları da düzelteceğimizi düşünüyorum. Bu maçı kazandığımız takdirde psikolojimiz daha iyi olacak ve öz güvenimiz gelecek. O yüzden bu maç bizim için kritik."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor-Ballkani maçına doğru - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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