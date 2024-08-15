UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş maçları oynanacak - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş maçları oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş maçları oynanacak. Rapid Wien - Trabzonspor ve Başakşehir - Iberia 1999 maçları ön plana çıkıyor. Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başlarken, Galatasaray Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Beşiktaş izinli olacak. Rizesporlu Casper Hojer açıklamalarda bulunacak. Ayrıca PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. Erkekler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye - Bulgaristan maçı da oynanacak.

15.08.2024 10:54
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş maçları oynanacak

19.00 Rapid Wien - Trabzonspor

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ

- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş maçları tamamlanacak.

20.45 Başakşehir - Iberia 1999

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

- Galatasaray kafilesi, Konya'ya hareket edecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlı ekip günü izinli olarak geçirecek.

RİZESPOR

17.30 Rizesporlu savunma oyuncusu Casper Hojer açıklamalarda bulunacak.

18.00 Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam edecek.

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

VOLEYBOL

- Erkekler Balkan Şampiyonası

21.00 Türkiye - Bulgaristan

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş maçları oynanacak - Son Dakika
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