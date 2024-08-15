UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş maçları oynanacak
19.00 Rapid Wien - Trabzonspor
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ
- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu rövanş maçları tamamlanacak.
20.45 Başakşehir - Iberia 1999
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- Galatasaray kafilesi, Konya'ya hareket edecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlı ekip günü izinli olarak geçirecek.
RİZESPOR
17.30 Rizesporlu savunma oyuncusu Casper Hojer açıklamalarda bulunacak.
18.00 Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam edecek.
PFDK VE TAHKİM
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak
VOLEYBOL
- Erkekler Balkan Şampiyonası
21.00 Türkiye - Bulgaristan
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