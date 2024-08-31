UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu

Galatasaray, Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dynamo Kiev, Elfsborg, RFS ile; Fenerbahçe, Manchester United, Slavia Prag, Lyon, AZ Alkmaar, Union SG, Midtjylland, Athletic Bilbao, Twente ile; Beşiktaş, Frankfurt, Ajax, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Bodø/Glimt, Athletic Bilbao, Twente ile karşı karşıya gelecek.

31.08.2024 22:21
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UEFA Avrupa Ligi'nde adını lig aşamasına yazdıran Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşma fikstürü belli oldu.

Yeni formatındaki Avrupa Ligi'nde bu sezon üç takımla mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri çekilen kura sonunda belirlendi. Kura çekiminin ardından Galatasaray; Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dynamo Kiev, Elfsborg, RFS ile; Fenerbahçe; Manchester United, Slavia Prag, Lyon, AZ Alkmaar, Union SG, Midtjylland, Athletic Bilbao, Twente ile; Beşiktaş; Frankfurt, Ajax, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Bodø/Glimt, Athletic Bilbao, Twente ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerinin maç fikstürü şöyle:

-Galatasaray

25 Eylül Çarşamba: Galatasaray - PAOK

3 Ekim Perşembe: RFS - Galatasaray

23 Ekim Çarşamba: Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım Perşembe: Galatasaray - Tottenham

28 Kasım Perşembe: AZ Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık Perşembe: Malmö - Galatasaray

21 Ocak Salı: Galatasaray - Dinamo Kiev

30 Ocak Perşembe: Ajax - Galatasaray

-Fenerbahçe

26 Eylül Perşembe: Fenerbahçe - Union SG

3 Ekim Perşembe: Twente - Fenerbahçe

24 Ekim Perşembe: Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım Perşembe: AZ Alkmaar - Fenerbahçe

28 Kasım Perşembe: Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık Çarşamba: Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Aralık Perşembe: Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak Perşembe: Midtjylland - Fenerbahçe

-Beşiktaş

26 Eylül Perşembe: Ajax - Beşiktaş

3 Ekim Perşembe: Beşiktaş - Eintracht Frankfurt

24 Ekim Perşembe: Lyon - Beşiktaş

6 Kasım Çarşamba: Beşiktaş - Malmö

28 Kasım Perşembe: Beşiktaş - M. Tel Aviv

12 Aralık Perşembe: Bodo/Glimt - Beşiktaş

22 Ocak Çarşamba: Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak Perşembe: Twente - Beşiktaş

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu - Son Dakika
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