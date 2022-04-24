Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor - Son Dakika
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Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor

24.04.2022 23:15

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Trabzonspor'un paylaşımını beğenen Ekrem İmamoğlu'na seslendi. Dündar sosyal medya hesabından, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor." ifadelerini kullandı. Duayen gazetecinin bu sözlerine sarı-lacivertli taraftarlar başta olmak üzere birçok futbolsever tepki gösterdi.

Adana Demirspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un karşılaşmanın ardından yaptığı şampiyonluk paylaşımını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da beğendi. Bordo-mavili renklere gönül verdiği bilinen İmamoğlu'nun bu hareketi sonrası Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medya hesabından çarpıcı bir çağrıda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beğendiği paylaşım

"SPORLA İLGİLİ PAYLAŞIMLARINIZ FENERBAHÇE'YE GÖNÜL VERENLERİ ÜZÜYOR"

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi önü açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim" dedi. Duayen gazetecinin bu çıkışı başta sarı-lacivertli taraftarlar olmak üzere futbolseverlerin büyük bir kısmından tepki çekti.

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Son Dakika Spor Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor - Son Dakika


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