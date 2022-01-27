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Ünlü yorumcudan Fatih Terim'e ortalığı karıştıracak suçlama: Arkasında o yoksa adam değilim - Son Dakika

Ünlü yorumcudan Fatih Terim'e ortalığı karıştıracak suçlama: Arkasında o yoksa adam değilim

27.01.2022 23:18

Ünlü yorumcu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı camia için Terim'i tehlike olarak gören Uluç, "Fatih Terim'in medyadaki ve sosyal ağlardaki adamları da onun adına her şeyi yazıyorlar. Futbol takımının değil kulübün şu anda Fatih Terim'in eline düşme tehlikesi var." dedi. Öte yandan Uluç, basında çıkan Gomis haberleri için, "Bunların hepsinin arkasında Fatih Terim yoksa ben adam değilim" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de adeta dibe vuran Galatasaray'ı ünlü yorumcu Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında değerlendirdi. Uluç, Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullanırken Başkan Burak Elmas'ın tutumunu ise beğendiğini dile getirdi.

Hıncal Uluç'un açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY'IN FATİH TERİM'İN ELİNE DÜŞME TEHLİKESİ VAR"

Galatasaray'da bir gerçek var. Fatih Terim sessiz sedasız kenarda oturmuyor. Kısa da olsa hedefinin ne olduğunu belirleyen konuşmalar yapıyor. Fatih Terim'in medyadaki ve sosyal ağlardaki adamları da onun adına her şeyi yazıyorlar. Futbol takımının değil kulübün şu anda Fatih Terim'in eline düşme tehlikesi var. Onun için Burak Elmas'ın bugünkü tutumunu beğeniyorum.

"FATİH TERİM'DEN ALDIKLARI TALİMATLARLA YAZIYORLAR"

Gomis transferi ortaya çıkınca medyada haberler çıktı hemen Beşiktaş talip, Fenerbahçe de talip. Herkes Gomis'in peşinde. Gaz veriyorlar ki Gomis'in fiyatı yükselsin. Galatasaray eğer alacaksa biraz daha para bassın ya da alamasın. Bunların hepsinin arkasında Fatih Terim yoksa ben adam değilim. Fatih Terim'den aldıkları talimatlarla yazıyorlar.

"FATİH TERİM, İNKAR EDİLECEK BİR ADAM DEĞİL"

Burak Elmas, Fatih Terim'in takımı nasıl bir enkaza çevirdiğini gördü. Fatih Terim inkar edilecek bir adam değil ama biraz da dinlenmesi lazım. Bu kadar polemiğin içinde oturup kendi kendine 'Sen ne yaptın Fatih?' sorusunu sorup, cevaplandırması lazım.

"GALATASARAY'A ÇÖP DOLDURDU"

Fatih Terim'in UEFA Kupası sonrası Galatasaray'a bütün dönüşleri bir masraf felaketidir, bir transfer felaketidir. Bu son dönemde Galatasaray'a çöp doldurdu.

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Hıncal Uluç, Galatasaray, Fatih Terim, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ünlü yorumcudan Fatih Terim'e ortalığı karıştıracak suçlama: Arkasında o yoksa adam değilim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ünlü yorumcudan Fatih Terim'e ortalığı karıştıracak suçlama: Arkasında o yoksa adam değilim - Son Dakika
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