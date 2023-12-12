VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda Vietnam ekibi Sport Center 1 ile karşılaşacak

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank, Çin'de düzenlenecek organizasyonda şampiyonluğu hedefliyor. Türk ekiplerinin yarın oynanacak ilk maçların ardından kupa serüveni başlıyor.

Çin'in Hangzhou kentinde 13-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, şampiyonada Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank ile temsil edilecek. Organizasyonda daha önce 4 şampiyonluk; 2 ikincilik ve 2 üçüncülük yaşayan VakıfBank, organizasyonun en çok kupa kazanan takımı konumunda. Eczacıbaşı Dynavit ise 2 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük ile organizasyonun gediklileri arasında.

ECZACIBAŞI'NIN RAKİBİ VARGAS'IN TAKIMI

Organizasyonun A Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit, Güney Amerika Şampiyonlar Ligi'nin ikincisi Brezilya ekibi Gerdau Minas ile ev sahibi Çin'in lig şampiyonu Tianjin Bohai ile karşı karşıya gelecek.

Turuncu-beyazlı ekibin rakibi Çin temsilcisi Tianjin Bohai'de Ay-Yıldızlı forma ile geçtiğimiz yaza damgasını vuran Melissa Vargas forma giyiyor.

Eczacıbaşı'nın A Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:

14 Aralık Perşembe:

14.30 Eczacıbaşı Dynavit-Gerdau Minas

15 Aralık Cuma:

09.00 Tianjin Bohai-Eczacıbaşı Dynavit

VAKIFBANK'TA HEDEF 5'İNCİ ŞAMPİYONLUK

Organizasyona CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanıyla katılacak VakıfBank, B Grubu'nda Asya Şampiyonlar Ligi kazananı Vietnam takımı Sport Center Women's ile Güney Amerika Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Brezilya ekibi Dentil Praia ile mücadele edecek.

Daha önce 4 kez bu organizasyonda zafer elde eden VakıfBank, 5'inci kez şampiyon olmak için sahaya çıkacak. Sarı-siyahlı ekip, gruptaki birinci maçında organizasyona katılan ilk Vietnam takımı olan Sport Center Women's ile karşılaşacak.

VakıfBank'ın şampiyonadaki maç programı şöyle:

Yarın:

09.00 VakıfBank-Sport Center Women's

15 Aralık Cuma:

09.00 VakıfBank-Dentil Praia

Geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan VakıfBank kaptanı Gabi Guimaraes, "Sezona iyi başladık ama iki önemli maçta istediklerimi ortaya koyamadık. Önümüzde Kulüpler Dünya Şampiyonası var. 10 gün içinde nelerin değiştiğini anlamak için antrenmanlarda sürekli konuşuyoruz. Herkes yüzde 100'ünü vermek için elinden geleni yapıyor. Neleri yanlış yaptığımızın üzerinde duruyoruz. Daha iyi olduğumuzu göstermek için önümüzde bir fırsat var, o da Kulüpler Dünya Şampiyonası" açıklamasını yapmıştı.

VakıfBank'ın Hollandalı pasörü Sarah van Aalen ise hedefini, "Yakın dönemde VakıfBank ile Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı kazanmak" olarak belirtmişti.

GIOVANNI GUIDETTI: OYUNCULAR ÇOK HEYECANLI VE MOTİVE

Turnuva öncesinde değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Buraya doğru zamanda geldik ve en iyi şekilde adapte olduk. Oyuncular çok heyecanlı ve motive. Antrenmanlardaki enerji seviyemiz çok yüksek. Zor bir turnuva olacağını biliyoruz. İlk rakibimiz de bizden çok farklı tarzda bir oyun oynuyor. Çok hazırlıklı olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

GABI: HER GÜNÜ BİR FİNAL OLARAK DÜŞÜNECEĞİZ

VakıfBank kaptanı Gabi ise "Çok heyecanlıyız. Buraya birkaç gün önceden gelmemiz zaman farkı gibi değişliklere alışmamız ve sıkı çalışmamız için fırsat oldu. Her günü bir final olarak düşüneceğiz. Teknik ve son derece hızlı oynayan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. İlk maçta sahada göstereceğimiz tavır çok önemli" değerlendirmelerinde bulundu.

Şampiyonada 6 takım, 2 grupta mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adını yarı finale yazdıracak. Organizasyonda 16 Aralık Cumartesi günü yarı final; 17 Aralık Pazar günü ise üçüncülük ve final maçları oynanacak.