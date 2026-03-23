Veli Ozan Çakır TMOK Başkanlığına Aday - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Veli Ozan Çakır TMOK Başkanlığına Aday

23.03.2026 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, TMOK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na aday oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'ın, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olduğu açıklandı.

TMOK'tan yapılan açıklamada, Çakır'ın yönetim kurulu, sicil kurulu, yüksek danışma ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listeleri ile denetleme kurulu adaylarının başvurularını, TMOK Genel Sekreterliğine sunduğu belirtildi. İnceleme sonucunda tüzüğe uygunluğu tespit edilen listeler, TMOK'un internet sitesinde paylaşıldı.

TMOK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 28 Mart Cumartesi günü saat 10.30'da İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde düzenlenecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde kurul, 4 Nisan Cumartesi günü aynı saatte aynı yerde toplanacak.

Başkan adayı Veli Ozan Çakır'ın listesinde şu isimler yer alıyor:

Yönetim kurulu asıl üyeler:

Duriye Özlem Akdurak (Türkiye Yelken Federasyonu Temsilcisi)

Taha Akgül (Türkiye Güreş Federasyonu Temsilcisi)

Hamide Bıçkın

Suat Çelen (Türkiye Cimnastik Federasyonu Temsilcisi)

Bilge Donuk

Murat Kaya

Bahar Mert (Türkiye Voleybol Federasyonu Temsilcisi)

Şafak Müderrisgil (Türkiye Tenis Federasyonu Temsilcisi)

Ahmet Olmuştur (Türkiye Golf Federasyonu Temsilcisi)

Elif Özdemir Şankaya

Seyit Bilal Porsun

Hüseyin Ersan Topbaş

Hasan Engin Tuncer (Türkiye Binicilik Federasyonu Temsilcisi)

Hidayet Türkoğlu (Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcisi)

Yönetim kurulu yedek üyeler:

Halit Albayrak (Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Temsilcisi)

Serhat Aydın (Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Temsilcisi)

Ayşegül Baklacı

Sevim Güllü

Şenol Güneş

Alper Cavit Kabakçı (Türkiye Kano Federasyonu Temsilcisi)

Hülya Şenyurt

Kübra Tan (Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Temsilcisi)

Göksu Üçtaş Şanlı

Sicil kurulu asıl üyeler:

Hüsnü Müjdat Enginsu

Aybars Hünalp

Emin Müftüoğlu

Bahri Tanrıkulu

Ayşe Ayda Uluç

Sicil kurulu yedek üyeler:

Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu

Ali Haydar Demirel

Mehmet Yavuz Taşkıran

Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu Asıl Üyeler:

Perviz Aran

Derya Aydıner

Turgay Biçer

Hayri Erol Bülbül

Akar Çiçek

Emin Ergen

Arifhan Mehmet Kızılyalın

Hatice İlhan Odabaş

Sudi Topal

Yüksek danışma ve disiplin kurulu yedek üyeler:

Seyhan Hasırcı

Ramazan Şanıvar

Salih Münir Yaraş

Remzi Yılmaz

Denetleme kurulu adayları:

Erkan Altıok

Mustafa Cengiz Aydın

Kelime Çetinkaya

Gengiz Gümüş

Abdülkadir İlbeyli

İlhami Şenyurt

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Veli Ozan Çakır TMOK Başkanlığına Aday - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
Barış Alper Yılmaz’ın talipleri artıyor Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
Ertan Torunoğulları’ndan transfer çıkarması O maçta görüntülendi Ertan Torunoğulları'ndan transfer çıkarması! O maçta görüntülendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Siirt’te iki grup arasında kavga 1’i ağır 3 yaralı Siirt'te iki grup arasında kavga! 1'i ağır 3 yaralı
Borussia Dortmund’da 24 yıllık birliktelik sona erdi Borussia Dortmund'da 24 yıllık birliktelik sona erdi
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcu Murat Uluç’a kulüpte yeni görev Bahis cezası alan 44 yaşındaki futbolcu Murat Uluç'a kulüpte yeni görev
Katar’daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi Katar'daki ASELSAN teknisyenlerinin şehadet haberleri ailelerine verildi
3 şut çeken rakiplerine kaybetti Osman Özköylü’nün isyanı öyle böyle değil 3 şut çeken rakiplerine kaybetti! Osman Özköylü'nün isyanı öyle böyle değil
Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz Küba: ABD saldırısına karşı askeri hazırlık yapıyoruz
ABD’den Hark Adası’na çıkarma hazırlığı ’Asker sevkiyatına hız verildi’ iddiası ABD'den Hark Adası'na çıkarma hazırlığı! 'Asker sevkiyatına hız verildi' iddiası
Ersin Destanoğlu’nun Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için bir şartı var Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için bir şartı var
Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı Leroy Sane ülkesinde kriz çıkardı
Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı Kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı
Nefes kesen Madrid derbisi: 5 gol, 1 kırmızı kart Nefes kesen Madrid derbisi: 5 gol, 1 kırmızı kart
İran füzeleri Demir Kubbe’yi yine deldi İran füzeleri Demir Kubbe'yi yine deldi!
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
LGS başvuruları başladı LGS başvuruları başladı
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti

19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
17:58
Milli Takım kampına damga vuran ziyaret
Milli Takım kampına damga vuran ziyaret
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:30
N’Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
17:24
Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar 3025 yılına kadar onların
Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların
17:15
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent’te gram altın tükendi
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:53
Süper Lig devinde kupalar kazanıyordu, şimdi gelinlik giyip şarkı söylüyor
Süper Lig devinde kupalar kazanıyordu, şimdi gelinlik giyip şarkı söylüyor
16:41
Fenerbahçe’de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti
Fenerbahçe'de olay yaratan görüntü: Maç öncesi sigara içti
16:30
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 19:43:43. #7.12#
SON DAKİKA: Veli Ozan Çakır TMOK Başkanlığına Aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.