Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler netleşti

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Geçen hafta liderliği Trabzonspor'a bırakan Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u devirip zirveyi takibi sürdürmek istiyor. Akdeniz ekibi ise daha önce hiç kazanamadığı Kadıköy'de sarı-lacivertlileri devirerek bir sürprize imza atmak istiyor.

FENERBAHÇE, 4 FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan ve riske edilmesi beklenmeyen Serdar Aziz'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Kim Min-jae maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), 3 maç ceza verdiği Bright Osayi-Samuel ile 1 maç men cezası verdiği Altay Bayındır da kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Kahveci'nin durumuna teknik ekip tarafından karar verilecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Novak, Tisserand, Szalai, Nazım, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Rossi, Serdar Dursun

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunovic, Borja, Fer, Umut Güneş, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou.