Vize alamayan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, İngiltere'deki maça 1'i sakat 5 oyuncuyla çıktı

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İsmail Hakkı SEYMEN - Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında, İngiltere temsilcisi London Lions ile karşılaşan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, İngiltere'nin vize sorunu çıkarması nedeniyle sahaya 1'i sakat 5 oyuncuyla çıkabildi. Karşılaşmadan 122-63 mağlup ayrılan Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı Berk Aladağ, 'Mesele yenmek ya da yenilmek değil. Biz ülkemizi temsil etmek için başka bir ülkeye gidiyoruz. Burada bize bu imkan tanınmadığı için eksik kadro gittik. Koç, yardımcı antrenör, fizyoterapist, masör gibi ekibimizden hiç kimse yok. 5 oyuncumuz oraya sahipsiz bir şekilde gitti. Bu manzara açıkçası bizi çok üzdü' dedi.

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında London Lions Basketbol takımına 77-53 mağlup oldu. Dün, TSİ 22.00'da oynanan rövanş maçı için, takım yöneticileri 4 Aralık'ta teknik heyet ve oyuncular için, İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu'na vize başvurusunda bulundu. Konsolosluk çalışanları, internet üzerinden vize başvuru için gün almalarını, sporcu dahil hiçbir meslek grubunun vize muafiyeti veya vize önceliği olmadığını öne sürerek, gelen evrakları kabul etmedi. Kulüp yönetimi, internet sitesi üzerinden vize başvurusu için randevu aldı. 21 Aralık'ta oynanacak maça gidebilmek için evraklarını tamamlayan heyet, 13 Aralık'ta sporcular ve teknik heyetin Londra'ya gidebilmesi için başvuruda bulundu.

VİZE YETİŞMEDİ, TAKIM MAÇA EKSİK ÇIKTI

Teknik heyet, durumu FIBA'ya bildirip maçın ertelenmesini istedi. Heyetin teklifini kabul etmeyen FIBA yöneticileri maça çıkılmaması halinde kulübe 40 bin Euro para cezası uygulanacağını bildirdi. Bunun üzerine Hırvat vatandaşı Mia Masic, İspanya vatandaşı Oumoul Sarr, ABD vatandaşı Channon Fluker ile Bulgaristan çifte vatandaşlığı olan Kaptan Eda Şahin ve Almanya çifte vatandaşlığı bulunan Tuba Poyraz'dan oluşan 5 kişilik ekip, karşılaşmaya çıkabilmek için İngiltere'ye gitti. Sakat şekilde oyuna çıkan, oyun kurucu Eda Şahin'in bazı hücumlara katılamaması dikkat çekerken, Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, London Lions Basketbol'a 122-63 mağlup olarak sahadan ayrıldı.

'DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YETKİLİLERİ DE DEVREYE GİRDİ'

İngiltere'nin vize sürecinde kendilerine zorluk çıkarttığını vurgulayan, Bursa Uludağ Kadın Basket Başkanı Berk Aladağ, '30 Kasım günü İtalya'da deplasman maçı sonrası kura çekimleri oldu. 30 Kasım akşamı yapılan kura çekiminde, bizim İngiltere takımı ile eşleştiğimiz belli oldu. Takımız 1 Aralık'ta İtalya'dan Türkiye'ye döndü. Araya hafta sonu girdiği için 4 Aralık Pazartesi günü de biz Türk takımı olarak vize evraklarımız hazır bir şekilde, İstanbul'a İngiltere Başkonsolosluğu'na gittik. Fakat oradaki yetkililer bu şekilde başvuru yapamayacağımızı, web sitesi üzerinden randevu alıp o şekilde işlemlere devam edeceğimizi söylediler. Biz de kendilerine karşı takımdan gelen davetiye mektubunu sunduk. Bizim özel bir amaç için oraya gideceğimizi, ülkemizi temsil etmek için gideceğimizi belirttik. Fakat yine de kabul etmediler. Kısıtlı bir zamanımız vardı Daha sonrasında biz internet üzerinden randevu aldık. En yakın randevu 13 Aralık'taydı, 13 Aralık'a aldık. İngiltere bize vize verme konusunda olumlu bir dönüş yapmadı, vize işlem süremizi kısaltmadı. Biz de başvuru yapmaya gittiğimizde, bunun 15 iş günü sürdüğünü belirttiler. Oraya turistik amaçlı veya gezi amaçlı gitmediğimizi, özel bir turnuva için gittiğimizi ve 2 günlük vize talebimizin olduğunu belirttik. Hiçbir şekilde olumlu yanıt alamadık. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri devreye girmesine rağmen, Londra hiçbir şekilde bize bir öncelik tanımadı. Yani işlem süresini kısaltmadı' diye konuştu.

'40 BİN EURO CEZA UYGULANACAĞINI SÖYLEDİLER'

FIBA'nın, kendilerine maça çıkmamaları halinde 40 bin euro para cezası uygulanacağını belirttiğini söyleyen Aladağ, 'Bu yüzden tam kadro olarak İngiltere'ye gidemedik. Biz de kadromuzda bulunan, vize muafiyeti olan oyuncularımızı göndermek zorunda kaldık. 5 oyuncumuzu ve bunlardan bir tanesi sakat olmasına rağmen mecburen gönderdik. FIBA bize maça çıkmadığımız durumda 40 bin euro para cezası alacağımızı belirtti. Biz de mecburen oyuncularımızı göndermek zorunda kaldık' ifadelerini kullandı.

'FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI'NDAN MEN EDİLECEKTİK'

Türkiye'yi temsil eden Bursa Uludağ Kadın Basket takımının, İngiltere'de sahipsiz kaldığını söyleyen başkan Berk Aladağ sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Mesele yenmek ya da yenilmek değil. Biz ülkemizi temsil etmek için başka bir ülkeye gidiyoruz. Burada bize bu imkan tanınmadığı için eksik kadro gittik. Koç, yardımcı antrenör, fizyoterapist, masör gibi ekibimizden hiç kimse yok. 5 oyuncumuz oraya sahipsiz bir şekilde gitti. Bu manzara açıkçası bizi çok üzdü. 10 oyuncumuz ve staff ekibimiz gidecekti, tam kadromuz bu şekilde. Beni en çok üzen, böyle ciddi bir turnuvada bize vize imkanı tanınmayıp, eksik bir kadro ile sahipsiz bir şekilde gidip, orada müsabakaya çıkmak oldu. Kaptan Eda Şahin, 2 hafta önce sakatlandı. Normalde vizeler çıksaydı, Eda Şahin'i oraya göndermeyecektik. Çünkü burada tedavisi devam ediyordu. FIBA bize 5 oyuncu şart koydu. FIBA, eksik olarak maça çıkarsak hükmen mağlup olacağımızı, 40 bin euro ceza yiyeceğimizi ve ömür boyu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndan men olacağınızı söyledi. Mecburen Eda'yı göndermek zorunda kaldık. Çünkü Eda ve Tuba'nın çifte vatandaşlıkları var. FIBA Genel Sekreteri'nin, 'Hiçbir şekilde 5 oyuncunun altına düşmesinler. Düşerlerse turnuvayı rezil ederler ve sonrasında ciddi yaptırımlar olur' gibi söylemleri de olmuş. Bunlar hoş şeyler değil. Orada müsabaka esnasında neler olacağını kimse bilemez, oyuncu sakatlanıp düşebilir. O yüzden oyuncular da çok temkinli bir şekilde oynadılar ve 40 dakika, 5 oyuncuyla maçı bitirdiler.? (DHA)