Yılmaz Vural: Galatasaray'la Gurur Duyuyoruz - Son Dakika
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Yılmaz Vural: Galatasaray'la Gurur Duyuyoruz

Yılmaz Vural: Galatasaray\'la Gurur Duyuyoruz

Teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın Tottenham'ı yenmesiyle Türk futbolunun önemini vurguladı.

10.11.2024 12:19
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Teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yenmesiyle gururlandığını belirterek, "Bir İngiliz takımını bu kadar zor duruma düşüren Türkiye Ligi'nde başka bir takım görmedim." dedi.

Vural, Antalya'da katıldığı "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası"nda Süper Lig'deki zirve yarışına, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı yendiği maça ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Türkiye'yi tercih etmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yenmesine ilişkin yaşadığı mutluluğu dile getiren 71 yaşındaki teknik adam, "Bir Türk vatandaşı olarak Galatasaray'la gurur duydum. Bir İngiliz takımını bu kadar zor duruma düşüren Türkiye liginde bir takım görmedim. Bir sürü goller kaçırdılar, önde bastılar, pas hatası yaptırdılar. Maç berabere bitse yazık olurdu. Çünkü iki kere geldiler, iki gol yediler. Dolayısıyla Galatasaray bu yaptığıyla Türkiye'nin övünç kaynağı oldu." diye konuştu.

Yılmaz Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ününün, başarılarının ortada olduğunu vurguladı. Sarı-lacivertlilerin başında başarılara imza atmasını dileyen Vural, Portekizli teknik direktörün Türkiye'yi tercih etmesinin Türk futbolu için önemli katkısı olduğuna dikkati çekti.

Deneyimli teknik direktör, Mourinho'nun istese çok ciddi paralara Arap dünyasına gidebilecekken Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, "Mourinho, dünyanın, Türkiye'de futbolseverlerin sevdiği bir antrenör. Yalnızca Fenerbahçe'nin antrenörü gibi kendisini görmemesi gerekiyor." dedi.

"Galatasaray'ın kadrosu daha yeterli görünüyor"

Vural, şu an Galatasaray'ın kadrosunun daha yeterli görüldüğünü ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Osimhen diye bir adam geldi, her şeyi altüst etti. Son oynanan maçlara bakarak söylüyorum. Galatasaray uygulamasıyla takım dinamiğiyle açık ara önde gidiyor. Uluslararası boyutta da bizi iyi temsil eder hale geldi. Fenerbahçe iyiydi. Fakat aldığı sonuçlarla biraz Fenerbahçe çok çabuk dağılmaya müsait bir takım. Sabırlı olmak lazım. Alınan oyuncuların hepsi önemli oyuncular. Yani 300 milyon avroya bir takım kuruyorsunuz. Bu Avrupa'da büyük takımlar hariç her takımın bütçesi değil. Yani dolayısıyla tabii ki görüldüğü gibi yine bu üç büyük takımın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş arasında bir yarış var. Dönem dönem o öne çıkacak, dönem dönem o. Şans, şansızlık, hakem, hakem yanlışlığı, lehine, aleyhine... Böyle söylemler içerisinde bu ligi tamamlayacağız galiba."

Galatasaray'ı 14 yıl sonra şampiyon yapan Derwall ile anısı

Vural, 1986-1987 sezonunda Malatyaspor'u çalıştırırken Galatasaray'ı şampiyon yapan Alman teknik direktör Jupp Derwall ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Ligin bitmesine üç hafta vardı. Rize'de mağlup oldular, İstanbul'da uçaktan indi, karşıladılar ve Beşiktaş ile ikişer maçları kaldı. Beşiktaş iki maçın birisini kazansa, Galatasaray ikisini kazanmak zorundaydı. Galatasaray, ikisini kazandı. Ben Malatyaspor'un hocasıydım ve 1-0 Beşiktaş'ı yendik. Son maçı evinde Denizlispor'la oynuyor. Sanırım Erol'du galiba, çok uzak mesafeden topa vurdu, gol oldu. Berabere kaldılar ve Beşiktaş averajla şampiyonluğu kaybetti. Derwall ile çok önemli bir dostluğumuz vardı. Ben o zaman 30'lu yaşlardayım, o 60'lı yaşlarda, Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşamış ve Galatasaray'ı 14 yıl sonra şampiyon yapmış bir hocaydı. Bizim milleti biliyorsun gelirken 10 bin kişi karşılar, giderken beş kişi vardı, biri bendim. Giderken sordum ona 'Türkiye'de ne öğrendin?', 'Bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olur' dedi. 'Konuyu açar mısın' dedim. 'Bizim Avrupa'da önce insan değil, önce iş gelir, sonra insan. Sizde önce insan geliyor, sonra iş geliyor. İnsanı çözdüğünüzü varsayın, bu sefer tribününün sosyolojisi var. Yani ne istiyor bunlar, ne bekliyor? Avrupalı kadar sabırları var mı? Yok mu? Yani bu iş hemen olacak iş değil. Dolayısıyla burada çok zor. Ben buradan gidiyorum, Allah size kolaylık versin.' dedi. Yani o kadar güzel Türk futbolunun özetini çıkardı ki."

Tanju Çolak ile barışması

Vural, eski milli futbolcu Tanju Çolak ile kırgınlığının Antalya'da sona ermesi üzerine ise "Benim boşboğazlığım oldu. Biraz onu kıracak bir kelimede kullandım. Ben kendisinden defalarca özür diledim. Yanlış anladı. Yoksa onu ifade etmek istememiştim. Birbirimizi çok severiz. Hakikaten Tanju benim için, ben onun için çok önemliyiz. Ama tabii o olaydan sonra biraz aramızda bir kırgınlık oldu. Çok şükür Almanya'da Christoph Daum'un cenaze töreninde birlikte tesadüfen olduk. Bugün burada da Allah'a şükür o sorun ortadan kalktı. Ben de çok rahatladım o da." ifadesini kullandı.

2,5 ay önce yaşamını yitiren Alman teknik direktör Christoph Daum'u bir kez daha anan Vural, "Hayat böyle bitiyor, vefa var, insanın yaptıklarıyla anılması güzel. Allah öldükten sonra anılmayı bize de nasip eder inşallah." şeklinde sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılmaz Vural: Galatasaray'la Gurur Duyuyoruz - Son Dakika

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