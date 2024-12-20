Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri

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Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimi yapıldı. Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yer aldığı gruplar belirlendi. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı netlik kazanmadı ancak sarı-lacivertli takımın adı kurada yer aldı. Fenerbahçe Yönetimi'nden de kura çekimine katılım olmadı.

20.12.2024 15:08
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Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turu heyecanı sona erdi ve artık gözler grup müsabakalarına çevrildi. Grup etabında oynanacak maçlar için kura çekimi de gerçekleştirildi.

Saat 14.30'da başlayan ve TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası oluşan gruplar şu şekilde;

A GRUBU

  • Trabzonspor
  • Alanyaspor
  • Rizespor
  • MKE Ankaragücü
  • Fatih Karagümrük
  • İskenderunspor

B GRUBU

  • Fenerbahçe
  • Kasımpaşa
  • Gaziantep FK
  • Göztepe
  • İstanbulspor
  • Erzurumspor

C GRUBU

  • Galatasaray
  • Rams Başakşehir
  • Konyaspor
  • Eyüpspor
  • Çorum FK
  • Boluspor

D GRUBU

  • Beşiktaş
  • Sivasspor
  • Antalyaspor
  • Bodrum FK
  • Kocaelispor
  • Kırklarelispor

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı netlik kazanmadı ancak sarı-lacivertli takımın adı kurada yer aldı. Fenerbahçe Yönetimi'nden de kura çekimine katılım olmadı.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, konu ile ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe için henüz ulaşan bir karar olmadığı için biz rutini bozmadan kura çekimine devam ediyoruz."

FORMAT

Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının, yaptığı değer arttırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak. Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, yeni formatta gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi: İşte 4 büyüklerin rakipleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Gökhan Kara:
    ali koç r yapar sever bunları 86 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    LİGDEN ÇEKİLİRİZ DEDI YEMEDI, KUPAYA KATİLMİYACAGİZ DEDI YEMEDI, SÜPER KUMAYA ÇIKMAYACAĞIZ DEDI YEMEDI, BEBELERLE CIKTI, BAŞKANLIĞA ADAY DEGILIM DEDİ GALATASARAY A EZIKLIGINI KABULLENEMEDI YINE BASKAN OLDU KULUER BIRLIGINE ADAY DEGILIM DEDI GALATASARAY A EZIKLIGINI YEDIRYEREDI ADAY OLDU ADAM COK İLKELİ. FEROS, CELİKK, EMOS, V.A BILE DAHA GUVENILIR 55 11 Yanıtla
  • Depeche:
    Cincon grubu her zaman ki gibi derin cincon 5 26 Yanıtla
  • Tony Montana:
    Jimnastik bu gruptan da çıkamaz 24 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEPECHE DIKKAT ET DERIN GIRMESIN SANA 22 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OSMAN Geçer sana ne CIMBOM dan 11 4 Yanıtla
  • osman göçer:
    İstanbul dışına cinconu neden çıkardınız Konya yerine de Bolu yu çekseydiniz çok uzaklaşmazdı 2 10 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    ossruq eser yorum yapmamis 6 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    çok karışık format 5 0 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Trabzon sporun grup kurası bakarak çekildi heralde 3 0 Yanıtla
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