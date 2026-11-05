Ağrı'da 'Bir Sürü Olsun' projesinde hayvan başına 3 bin TL teminat alınacak - Son Dakika
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Ağrı'da 'Bir Sürü Olsun' projesinde hayvan başına 3 bin TL teminat alınacak

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Ağrı\'da \'Bir Sürü Olsun\' projesinde hayvan başına 3 bin TL teminat alınacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Bir Sürü Olsun' 2027 Etçi Irk Hayvan Tahsis Projesi kapsamında Ağrı'da başvurular 13 Kasım 2026'ya kadar sürüyor. Yetiştiriciler 16, 32 veya 48 başlık gruplar için hayvan başına 3 bin TL teminat yatıracak.


Ağrı’da hayvancılık işletmelerinin damızlık hayvan varlığını güçlendirmek ve et üretim kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen “Bir Sürü Olsun” 2027 Etçi Irk Hayvan Tahsis Projesi kapsamında başvurular başladı. Projeye katılmak isteyen yetiştiriciler, 13 Kasım 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Ağrı'da 'Bir Sürü Olsun' projesinde hayvan başına 3 bin TL teminat alınacak


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Bir Sürü Olsun” 2027 Etçi Irk Hayvan Tahsis Projesi kapsamında, Ağrı’daki yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla gebe etçi ırk dişi ve damızlık erkek hayvanlardan oluşan gruplar halinde hayvan tahsisi yapılacak.

4 Kasım 2026 tarihinde başlayan başvurular kapsamında yetiştiricilere 16, 32 ve 48 başlık gruplar halinde hayvan tahsis edilmesi planlanıyor. Her grupta 15 gebe dişi ve 1 damızlık erkek olmak üzere toplam 16 hayvan bulunacak.

Ağrı'da 'Bir Sürü Olsun' projesinde hayvan başına 3 bin TL teminat alınacak

Başvuru Şartları Açıklandı

Projeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş bulunması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin devlet memuru veya diğer kamu görevlisi olmaması, işletmelerinin ise aynı tarih itibarıyla geriye dönük en az bir yıldır kendi adlarına TÜRKVET sisteminde kayıtlı bulunması şartı aranıyor.

Bunun yanı sıra işletmelerin TÜRKVET kayıtlarındaki kapasitesinin en fazla 200 baş olması ve talep edilen hayvan grubu büyüklüğünü karşılayacak kapasiteye sahip bulunması gerekiyor. Her yetiştirici yalnızca bir işletmesi için bir kez başvuruda bulunabilecek; aynı haneden ise sadece bir kişinin başvurusu kabul edilecek.

Hayvan Başına 3 Bin TL Teminat Alınacak

Proje kapsamında, tahsis edilmesi talep edilen toplam hayvan sayısı üzerinden hayvan başına 3 bin TL teminat alınacak. Buna göre;

  • 16 başlık hayvan grubu için 48 bin TL,

  • 32 başlık hayvan grubu için 96 bin TL,

  • 48 başlık hayvan grubu için 144 bin TL

teminat yatırılması gerekecek.

Teminat ödemeleri, başvuru sahibinin kendi adına Et ve Süt Kurumunun Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan hesabına yapılacak. Asil listede hak sahibi olan yetiştiriciler, ESK tarafından yapılacak çağrı üzerine tahsis edilen hayvanların toplam satış bedelinin yüzde 100’ünü ödeyecek. Başvuru sırasında yatırılan teminat tutarı ise toplam hayvan bedelinden mahsup edilecek.

Son Başvuru Tarihi 13 Kasım 2026

Projeye başvurular, 4-13 Kasım 2026 tarihleri arasında işletmenin bulunduğu il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen ya da noter onaylı vekil aracılığıyla yapılabilecek.

Belirlenen süre içerisinde ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi veya mücbir sebep olmaksızın hayvanların teslim alınmaması durumunda tahsis hakkı kaybedilebilecek ve yatırılan teminatla ilgili proje hükümleri uygulanacak.

Ağrı’da hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunması hedeflenen proje ile yetiştiricilerin damızlık hayvan varlığının artırılması, işletmelerin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve bölgedeki et üretiminin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Ağrı'da 'Bir Sürü Olsun' projesinde hayvan başına 3 bin TL teminat alınacak - Son Dakika
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