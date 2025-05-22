Apsiyon Yönetici Sohbetleri Adana'da - Son Dakika
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Teknoloji

Apsiyon Yönetici Sohbetleri Adana'da

Apsiyon Yönetici Sohbetleri Adana\'da
22.05.2025 15:44
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Apsiyon, Adana'da yöneticileri buluşturdu; etkinlikte sektörel gelişmeler ele alındı.

BULUT tabanlı site yönetim platformu Apsiyon, 18'incisini düzenlediği etkinlik serisi Yönetici Sohbetleri ile Adana'da yönetim profesyonellerini bir araya getirdi.

Apsiyon, bu yılın ilk 'Yönetici Sohbetleri' etkinliğini geçen hafta Adana'da gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen etkinliğe, Apsiyon Kurucu Ortağı ve CEO'su Kudret Türk, Satış ve Pazarlama Direktörü Ersin Kazanç, Akademi Direktörü Ozan Özen, Kat Mülkiyeti Hukuku Uzmanı Avukat Armağan Dergin, SMMM ve Bağımsız Denetçi Ekrem Dost'un yanı sıra; Apsiyon Akademi Eğitim Departmanından Kıdemli Eğitim Uzmanı Mehmet Erol Öcal, Eğitim Uzmanı Enes Yasin Aral ve Apsiyon Sigorta Genel Müdürü Aşkın Çiftçi de katıldı. Bu organizasyonla birlikte şirketin 7 yıldır devam eden 'Yönetici Sohbetleri' serisi; İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Mersin, Konya ve Samsun'un ardından Adana'da ikinci kez düzenlenmiş oldu.

DEPREM, ORTAK ALAN VE KONUT SİGORTALARININ ÖNEMİ

Etkinliğin gündemini; tesis yönetimi sektöründeki gelişmeler, teknolojik yenilikler, Kat Mülkiyeti Kanunu, gelir vergisi, yasal yönetici seçimi, yöneticinin görevleri ve sorumlulukları, riskli yapılar ve iş güvenliği gibi birçok konu oluşturdu. Soru-cevap ve yarışma bölümleriyle interaktif bir ortama dönüşen etkinliğin Apsiyon Sigorta oturumunda deprem, ortak alan ve konut sigortalarının önemi belirtildi. Organizasyonun sonunda yapılan çekilişle Site Yöneticiliği Eğitimi ve Apsiyon Akademi'nin kitapları katılımcılara hediye edildi.

BİR SONRAKİ ETKİNLİK ANKARA'DA

Voltrun Enerji Satış ve Operasyon Direktörü Osman Baran, etkinlikte yaptığı sunumda 2014-2025 yıllarında Türkiye'de ve dünyadaki elektrikli araçların pazar payı hakkında bilgiler verdi ve 2030'a dair pazar öngörülerini paylaştı. Etkinliğin çözüm ortaklarından Yapı Kredi Bankası da organizasyona destek verenler arasında yer alırken; Apsiyon'un internet sitesinde detayları paylaşılan Apsiyon Yönetici Sohbetleri ile yönetim profesyonelleri bilgilendirilmeye ve sektörel gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 17 Haziran'da gerçekleştirilecek bir sonraki etkinliğin durağı ise Ankara.

3,5 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİ KULLANIYOR

Apsiyon, apartman, rezidans, iş merkezi ve AVM gibi toplu yaşam alanlarında ihtiyaç duyabilecek tüm süreçler için çözümler sunuyor. 2012 yılından bu yana Türkiye'de ve dünyada yaşam alanlarının yöneticilerine ve sakinlerine hizmet veriyor. Bugün 22 binin üzerinde site ve 1.5 milyonu aşkın konut ile 3.5 milyonun üzerinde kişi Apsiyon kullanıyor. Şirketin bir Merkez Ofis, iki Ar-Ge Merkezi ve 6 bölge ofisinde 151 kişilik ekibi bulunuyor. Apsiyon Yönetici Sohbetleri ile de yöneticileri bir araya getirerek kullanıcılarına kusursuz hizmet sunma amacıyla inovasyona zemin oluşturuyor.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Teknoloji, Sigorta, Ekonomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apsiyon Yönetici Sohbetleri Adana'da - Son Dakika

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