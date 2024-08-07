Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi - Son Dakika
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Teknoloji

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye\'de erişime engellendi

Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirilmesinin yankıları sürerken, 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox da erişime kapatıldı. Kararın Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine çocuk istismarı suçlaması ile alındığı belirtildi.

07.08.2024 18:28
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Çevrimiçi oyun platformu Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı.

ROBLOX ERİŞİME KAPATILDI

Instagram'a Türkiye'de erişim yasağı getirilmesinin ardından bir platform daha engellendi. Özellikle çocuklar arasında rağbet gören, Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişime kapatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinden yapılan açıklamada, "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi

"ÇOCUK İSTİSMARI SUÇLAMASIYLA KAPATILDI"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvuruyu çocuk istismarı suçlaması ile yaptığı öğrenildi. Çocukların üzüntüyle karşıladığı erişim engeli ile ilgili aileler de ödenen ücret nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ADALET BAKANI TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, çocuk istismarına izin vermeyeceklerini belirterek şunları söyledi: "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

"ÇOCUKLARIMIZIN KORUNMASI HERKESİN GÖREVİ"

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

"ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ GELDİ

Robox'un kapatılmasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu şu ifadelere yer verdi: "Instagram'dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar."

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun platformu, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 yaş altı tüm çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Instagram, Türkiye, Roblox, Çocuk, Adana, Oyun, Hukuk, Eğitim, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Sevtap Orhan: Allahım şükürler olsun. Minecraft Facebook tiktok da kapatılsın nolur hatta internet tüm Türkiye'de belli saatler arası acilsin. yemin ederim tüm Türkiye'de insan ilişkileri evlilikler çocukların beyin hücreleri yerine gelir 298 89 Yanıtla
  • ferhat eser: istegram ve tiktoku kalıcı olarak kapatın doğru yoldasınız helal olsun 203 69 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: çok güzel olmuş 212 47 Yanıtla
  • Ercan Nane: Şükür kapanmış. Çok sevindim bir öğretmen ve veli olarak 198 46 Yanıtla
  • Gülçin Aslan: Allahım bu ne güzel bir haber böyle umarım sonsuza kadar kapalı kalır 176 38 Yanıtla
  • fatih mazlum: Tiktok ve facebook da kapatilmali acilen toplumu turk aile yapisini ve gencleri olumsuz etkiliyorlar aptal bir nesil geliyor altdan malesef 159 43 Yanıtla
  • Derya Pehlivan: sırada brawl stars ve pubg inşallah 129 36 Yanıtla
  • Demir: Çok Geç kaldınız yine de çok iyi oldu.. 117 34 Yanıtla
  • Sedat Mecburen: bu güzel haberlerin devamını bekliyoruz . 77 39 Yanıtla
  • Mehmet DURDU: Gayet yerinde bir karar olmuş. Kapatanın ellerine sağlık. Darısı diğer oyunların ve sosyal mecraların başına diyelim. 72 33 Yanıtla
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