Doğancı Tüneli açıldı: Seyahat süresi 15 dakikadan 3 dakikaya düştü - Son Dakika
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Teknoloji

Doğancı Tüneli açıldı: Seyahat süresi 15 dakikadan 3 dakikaya düştü

Doğancı Tüneli açıldı: Seyahat süresi 15 dakikadan 3 dakikaya düştü
26.07.2025 15:20
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışı yapılan Doğancı Tüneli ile Doğancı Barajı geçişinin 1600 metre kısaldığını, seyahat süresinin 15 dakikadan 3 dakikaya düştüğünü açıkladı. Projenin yıllık 353 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirten Uraloğlu, karbon salınımının 1725 ton azaltılacağını ve bölgenin ticaret ile turizmine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğancı Tüneli sayesinde Doğancı Barajı geçişini 1600 metre kısaltarak bu kesimdeki seyahat süresini 15 dakikadan sadece 3 dakikaya düşürdüklerini belirterek, "Bu sayede zamandan 324, akaryakıttan 29 olmak üzere yıllık toplam 353 milyon lira tasarruf sağlayacağız." dedi.

Uraloğlu, Doğancı Tüneli ve bağlantı yollarının açılış töreninde, Orhaneli ve Keles ilçelerinin kentin kırsal zenginliklerini barındıran, doğa turizmi ve kamp rotalarıyla adından söz ettiren hareketli bölgeler olduğunu söyledi.

Doğancı Tüneli açıldı: Seyahat süresi 15 dakikadan 3 dakikaya düştü

HER GÜN 9 BİN ARAÇ TARAFINDAN KULLANILIYOR

Bursa'yı Orhaneli üzerinden Balıkesir-Kütahya Devlet Yolu'na bağlayan 89 kilometrelik güzergahın kentin iç kesimlerle bağlantısını sağlaması bakımından önem arz ettiğini belirten Uraloğlu, "Sıklıkla tercih edilen yol, her gün ortalama 9 bin araç tarafından kullanılıyor. Bu yol, Orhaneli ve Keles'in su kaynaklarının, mermer ocaklarının lojistiği ve bölgenin iç kesimlerle bağlantısı için de hayati bir öneme sahip." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, özellikle kış aylarında Doğancı Barajı yolunun dik ve virajlı yapısının sürücüler için ciddi zorluklar oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Doğancı Tüneli Projesi'ni hayata geçirdik. Toplam 3,2 kilometre uzunluğunda, 2,7 kilometresi tek yol standardında bitümlü sıcak karışım kaplama olarak bu varyant projesini tamamladık ve 2 bin 344 metre uzunluğunda tek tüplü Doğancı Tüneli ile 220 metre uzunluğunda bir viyadük ve hemzemin kavşak inşa ettik. Doğancı Tüneli, sadece bir mühendislik harikası değil Orhaneli ve Keles'in geleceğine açılan bir kapıdır."

Bunun Türkiye'deki en zor tünellerinden olduğunu anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eğer bir tünelin kayalarını delip patlatıyorsanız en kolayı, odur. Burası yapı ve iş güvenliği için santimetre santimetre kazdığımız, ilmek ilmek işlediğimiz tünellerden biridir. Türkiye'deki en zor 5 tünelin arasındadır. Burada bir mühendislik ve işçilik eseri ortaya konmuştur. Özellikle zorlu şartlarda geçilen dik ve virajlı yolları ortadan kaldırıp güzergahtaki trafik güvenliğini artırarak konforlu ve güvenli yolculuklar tesis ettik. Proje, bölgede ticaretin ve turizmin daha da canlanmasını sağlayacak, bölgenin kalkınmasının önünü açarak insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek."

Doğancı Tüneli açıldı: Seyahat süresi 15 dakikadan 3 dakikaya düştü

353 MİLYON LİRA TASARRUF ELDE EDİLECEK

Uraloğlu, "Tünel sayesinde mevcut Doğancı Barajı geçişini 1600 metre kısaltarak bu kesimdeki seyahat süresini 15 dakikadan sadece 3 dakikaya düşürdük. Bu sayede zamandan 324, akaryakıttan 29 olmak üzere yıllık toplam 353 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Bu da buraya harcadığımız paranın birkaç yıl içinde amorti edilmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Karbon salınımını yıllık 1725 ton azaltarak doğayı korumayı hedeflediklerine dikkati çeken Uraloğlu, tünelin giriş ve çıkış portallarına 10 bin ağaç ve peyzaj bitkisi dikildiğini, tünel içinden drene edilen geri dönüşüm suyundan damlama sulama sistemi kurarak çevreci bir yaklaşım sergilendiğini vurguladı.

Kaynak: AA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Doğancı Tüneli açıldı: Seyahat süresi 15 dakikadan 3 dakikaya düştü - Son Dakika

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