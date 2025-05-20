Enerjisa'nın Dijital İK Çözümü İKON - Son Dakika
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Teknoloji

Enerjisa'nın Dijital İK Çözümü İKON

Enerjisa\'nın Dijital İK Çözümü İKON

Enerjisa, İKON platformu ile dijital çalışan deneyimini geliştirerek sektöre hizmet sunuyor.

20.05.2025 11:22
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ENERJİSA Enerji, dijital İK çözümü İKON ile çalışan deneyiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Enerjisa Enerji, insan ve kültür fonksiyonlarını dijitalleştiren İKON platformunu farklı kurumların kullanımına da açtığını duyurdu.

Farklı lokasyonlarda görev yapan çalışanları tek bir çatı altında buluşturan platform, self-servis İK süreçlerinden anlık iletişim ve ödüllendirme süreçlerine kadar uzanan geniş bir deneyim sunmayı amaçlıyor. İlk kurumsal iş birliğini gerçekleştiren İKON ile şirket, bu alandaki teknoloji üretme yetkinliğini ve vizyoner yaklaşımını ortaya koymayı hedefliyor.

Şirket, dijital çalışan deneyimi alanındaki yatırımlarını, kendi bünyesinde geliştirdiği İKON platformu ile sektörel bir başarı hikayesine dönüştürüyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İlk olarak farklı şehirlerde görev yapan 10 bini aşkın Enerjisalı için geliştirilen İKON, tamamen Enerjisa'nın insan ve kültür stratejisine uygun biçimde, kendi IT ekipleriyle hayata geçirildi. Zamanla evirilerek sahadan merkeze tüm çalışanların ihtiyaçlarına yanıt veren platform, bugün yalnızca kurum içi bir araç değil, sektöre sunulan kapsamlı bir dijital çözüm konumunda.

"İKON, özlük işlemleri, izin ve bordro süreçleri, şirket içi duyurular ve belge erişimi gibi pek çok İK fonksiyonunu tek noktadan, 7 gün 24 saat erişilebilir kılıyor. Anketler, bildirimler, dijital takdir sistemi ve güçlü iletişim kanalları sayesinde çalışan etkileşimini artırıyor; kurumsal sinerji ve verimliliğe katkı sağlıyor. Pandemiyle birlikte artan esnek çalışma ihtiyaçlarına da yanıt veren platform, sahada ve ofiste çalışan herkes için eşit, kesintisiz bir deneyim sunuyor.

GELİR GETİREN İK MODELİNDE İLK İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Enerjisa Enerji'nin yüzde 100 iştiraki olan ve elektrikli araç şarj ağı işletmecisi Eşarj tarafından pazara sunulan İKON, insan ve kültür fonksiyonlarını stratejik bir değer alanı olarak konumlayan HR as a Service (gelir getiren İK) modelinin bir parçası olarak yer alıyor. Farklı sektörlerdeki şirketler için de dijital İK çözümü sunan platform, kısa süre önce ilk kurumsal iş birliğini tamamladı. Bu kapsamda Sabancı Topluluğu, 'Sabancı ile Başlar' markalamasıyla İKON'u 30 bin çalışanın kullanımına sunarak, dijitalleşen ve kapsayıcı İK süreçlerinde bir uygulamaya daha imza attı. İKON'u kullanan çalışan sayısı böylece 40 bini aşmış oldu.

AYDİLEK: İKON, KURUM VE ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ MESAFELERİ ORTADAN KALDIRIYOR

Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek, dijital çalışan deneyimi alanında kurum içinden doğan bu çözümün artık sektöre de hizmet sunar noktaya geldiğini belirterek şunları söyledi;

"İKON, çalışan deneyimini iyileştirmek, süreçleri dijitalleştirmek ve etkileşimi artırmak amacıyla İK ve IT ekiplerimizin özverisiyle geliştirildi. Sahadan merkeze kadar her düzeyde çalışanımızın ihtiyaçlarını karşılayan bu platform, zaman içinde güçlü bir teknoloji altyapısına ve kullanıcı dostu yapıya kavuştu. Bugün geldiğimiz noktada, yalnızca Enerjisa Enerji içinde değil, farklı şirketlerde de kolaylıkla uygulanabilecek, hazır ve değer yaratan bir çözüm haline geldi. Kurum ve çalışanlar arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran İKON'un, dijital çalışan deneyimi alanında sektöre yön veren bir platform olma yolculuğu kararlılıkla devam ediyor."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Eğitim, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Enerjisa'nın Dijital İK Çözümü İKON - Son Dakika

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