AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde, 12.51'de 5.9 ve 4.4 büyüklüklerinde, 13.01'de 4.8 büyüklüğünde, 13.02'de 4.5 ve 4.9 büyüklüklerinde, 15.12'de 4.9 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken halk sokaklara çıktı. Uzakta olan sevdiklerini aramak isteyen vatandaşlar iletişim hatlarında yoğunluk yarattı.
Vatandaşlar bazı GSM operatörlerinin geçici süreyle hizmet dışı kaldığını bildirdi. Yakınlarından haber almak isteyen vatandaşlar arama yapamadıklarını ve mesaj gönderemediklerini belirtti.
26 Eylül 2019'da yine merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan, 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında şebekelerde yoğunluk nedeniyle kesinti yaşanmıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, üç şirkete toplam 15 milyon 64 bin 874 TL idari para cezası vermişti.
Son Dakika › Teknoloji › GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor - Son Dakika
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