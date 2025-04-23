GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde, 12.51'de 5.9 ve 4.4 büyüklüklerinde, 13.01'de 4.8 büyüklüğünde, 13.02'de 4.5 ve 4.9 büyüklüklerinde, 15.12'de 4.9 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken halk sokaklara çıktı. Uzakta olan sevdiklerini aramak isteyen vatandaşlar iletişim hatlarında yoğunluk yarattı.

GSM OPERATÖRLERİ YİNE SINIFTA KALDI

Vatandaşlar bazı GSM operatörlerinin geçici süreyle hizmet dışı kaldığını bildirdi. Yakınlarından haber almak isteyen vatandaşlar arama yapamadıklarını ve mesaj gönderemediklerini belirtti.

2019 DEPREMİNDEN SONRA CEZA KESİLMİŞTİ

26 Eylül 2019'da yine merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan, 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında şebekelerde yoğunluk nedeniyle kesinti yaşanmıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, üç şirkete toplam 15 milyon 64 bin 874 TL idari para cezası vermişti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI