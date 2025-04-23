GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor - Son Dakika
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Teknoloji

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim hatlarında yoğunluk yaşandı. Bazı GSM operatörleri geçici süre hizmet dışı kaldı. Depremin paniğiyle yakınlarına ulaşmak isteyenler, "Milletten binlerce lira fatura alıyorsunuz ama en ihtiyaç duyulan zamanda yine yoksunuz. Her doğal afette aynı durumu yaşıyoruz." şeklinde tepki gösterdi.

23.04.2025 15:24
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AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde, 12.51'de 5.9 ve 4.4 büyüklüklerinde, 13.01'de 4.8 büyüklüğünde, 13.02'de 4.5 ve 4.9 büyüklüklerinde, 15.12'de 4.9 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken halk sokaklara çıktı. Uzakta olan sevdiklerini aramak isteyen vatandaşlar iletişim hatlarında yoğunluk yarattı.

GSM OPERATÖRLERİ YİNE SINIFTA KALDI

Vatandaşlar bazı GSM operatörlerinin geçici süreyle hizmet dışı kaldığını bildirdi. Yakınlarından haber almak isteyen vatandaşlar arama yapamadıklarını ve mesaj gönderemediklerini belirtti.

2019 DEPREMİNDEN SONRA CEZA KESİLMİŞTİ

26 Eylül 2019'da yine merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan, 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında şebekelerde yoğunluk nedeniyle kesinti yaşanmıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, üç şirkete toplam 15 milyon 64 bin 874 TL idari para cezası vermişti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
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Son Dakika Teknoloji GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 88374&&&:
    Lafa gelince, her türlü reklamı yapınca hepsi 1. sırada, ama gerçek anlamda lazım olunca ortada yoklar. Deveye sormuşlar ..... 50 0 Yanıtla
  • ozcan1974:
    onlar cukka doldurma derdinde 47 1 Yanıtla
  • 1616:
    ancak milleti yüksek faturalarda soymaya yararlar. ihtiyaç anında bir boka yaramiyorlar 47 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Hizmet kalite sıfır ,iletişim böyle zamanda lazım ,iş ücretlendirme olunca bol sıfırlı fatura düzenlemesini bilirler ancak .. 34 0 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    iyi bir ceza verilmeli. 300 -400 lira almayı biliyorlar 30 1 Yanıtla
  • SERKAN:
    Turkcell mesaj atıyor.. Ulaşamadığınız numara telefonu açtığında size mesaj düşsün... Aylık 16TL... sırf rantsızın sırf ş.....sizsiniz 30 0 Yanıtla
  • 521014:
    Şaşırdık mı ? Hayır tabikide herzaman olduğu gibi ceplerini doldurmanın derdinlere ama faturaya gelince hiç acımı yorlar vurun abalıya. 17 0 Yanıtla
  • rs202020:
    Çok da umurlarında.. Adamlar hizmet vermeden para havuzlarında yüzüyorlar... 14 0 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    temuyla paypalla uğraşanınıza bunlarla uğraşın….. 10 0 Yanıtla
  • My52y93.:
    Operatörler maalesef kaliteli hizmet sunamıyor Gerçek denetlemelerle bunun önünü geçilebilir. 7 0 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    milleti soyma işini iyi yapıyorlar sadece. 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    ulaştırma bakanı nerde .bu oparatörlerle birlik olup anca milleti soysalar 4 0 Yanıtla
  • sabahattin dagalp:
    zama gelince, dünyanın en başarılı şirketleri a.k. 3 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    ikiksi varlık fonunun elinde biri yabancı ondan sonra operatörlere laf söylüyorlar varlık fonunun başkanı kim 2 1 Yanıtla
  • Hakan Tosun:
    Sağolsun hükümetimiz, 6 Şubat'da yaşanmışları görmesine, bilmesine rağmen hiçbir işlem yapmamış anlaşılan bu operatörlere ki, aynı eski hamamda ,aynı eski tas ile vs vs..yaparsa akp'miz yapıyor 1 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    dünya bizi kıskanıyor ya tarifelere 0 zam yapmayı çok iyi bilirler erdoğan efendinin de sesi çıkmaz. 1 0 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    tonla para alırlar 0 hizmet verirler,klasik gsm 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor - Son Dakika
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