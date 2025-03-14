Kahramanmaraş merkezli 9D Medya'dan Hollywood'da görkemli gala

Filmin yapımcılığını Mustafa Karayer, yönetmenliğini Mahmut Hasan, hikâyesini Gül Ebru Turna, senaryosunu ise Serap Özgür üstlendi. "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", 28 Mart 2025'te Türkiye'de vizyona girecek ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya çapındaki sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

HOLLYWOOD'DA PRESTİJLİ GALA VE ÖZEL GÖSTERİM

Türkiye'nin en iddialı 3D animasyon filmlerinden biri olan Smart Rabbit Momo: The Big Chase, uluslararası lansmanı kapsamında 19 Mart 2025'te Los Angeles'taki Directors Guild of America'da (DGA) özel bir gala yemeği ve gösterim ile izleyicilerle buluşacak. Etkinlik, Los Angeles merkezli Rising Tides Films şirketinin kurucusu ve yapımcılarından Sadia Ashraf ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Bu prestijli geceye, Disney, Paramount Pictures, Lionsgate, Warner Bros., Universal, 20th Century Studios, DreamWorks Animation, Hulu, Netflix, Apple TV ve Amazon gibi dünya çapında lider stüdyolardan yöneticiler ve temsilciler davet edildi. Hollywood'da bir Türk animasyon filmi için düzenlenen ilk büyük çaplı gala niteliğini taşıyan bu gösterim, Türkiye'nin animasyon endüstrisinin uluslararası alandaki yükselişini gözler önüne serecek.

Gala gecesi, ABD'deki özel gösterimin ardından 9D Medya ile bir Soru-Cevap (Q&A) oturumuna ev sahipliği yapacak. Bu oturumda, filmin fikir aşamasından perdeye uzanan yolculuğu ve yapım sürecine dair detaylar izleyicilerle paylaşılacak.

Bu önemli etkinlik, yalnızca bir film gösterimi olmanın ötesinde, Türk animasyon endüstrisinin küresel sahnedeki yerini almasında önemli bir parça olacak. TRT'nin de ortak yapımcı olarak destek verdiği proje, Türkiye'de hızla büyüyen animasyon sektörünü, dünya sinemaları ve büyük yapımcılarla bir araya getirerek ülkenin animasyon alanındaki potansiyelini uluslararası arenaya taşımaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, Türkiye'de üniversitelerde açılan animasyon bölümlerinin daha geniş bir endüstriyel ağ ile buluşmasını sağlamak amacıyla, yapımcılar ve sektör profesyonelleri için yeni iş birlikleri geliştirilmesi hedefleniyor. Bu gala, Türk animasyonunun hak ettiği yere ulaşması için bir dönüm noktası olacak.

ZORLUKLARA RAĞMEN BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ

COVID-19 pandemisinin getirdiği zorluklara ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin stüdyoları doğrudan etkilemesine rağmen, 9D Medya ekibi büyük bir özveriyle çalışarak filmi başarıyla tamamladı. Beş yıl süren titiz bir prodüksiyon süreciyle hazırlanan yapım, yüksek kaliteli animasyonu, sürükleyici hikâyesi ve evrensel mesajlarıyla çocuklar kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ BİR SİNEMA DENEYİMİ

"Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", sadece eğlenceli bir animasyon filmi olmanın ötesinde, çocuklara hayvan hakları, dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel değerleri eğlenceli ve etkileyici bir hikâye ile aktarıyor. Filmin senaryosu, uzman psikologlar ve pedagogların desteğiyle çocukların gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlandı.

FİLMİN KONUSU

Şarkılı Orman'daki huzurlu yaşam, Momo'nun en yakın dostu Timtim'i kurtarma girişimiyle bozulur ve heyecan dolu bir kovalamaca başlar. Bu sırada iki kötü adam, ormana gizlice girerek sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırır ve onu satmayı planlar. Momo ve sadık arkadaşları, Yumi'yi kurtarmak için bilinmeyen tehlikelerle dolu, macera dolu bir yolculuğa çıkar.

MOMO, YUMİ'Yİ KURTARABİLECEK Mİ?

"Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", eğlenceli hikâyesi, sürükleyici sahneleri ve etkileyici görselliğiyle 2025'in en çok konuşulan animasyon filmlerinden biri olmaya aday!