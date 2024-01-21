 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Instagram'a yeni özellik! Takip isteği gönderenler nedenini de belirtmek zorunda kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Instagram'a yeni özellik! Takip isteği gönderenler nedenini de belirtmek zorunda kalacak

Milyonlarca kişinin kullandığı Instagram'a yeni özellik geliyor. Bundan böyle kullanıcılar birine takip isteği gönderirken, takip nedenini belirtmek zorunda olacak. Kullanıcılara istek göndermeden önce, ''Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur.'' ifadesinin yer aldığı bir mesaj kutusu gösterilecek.

Instagram\'a yeni özellik! Takip isteği gönderenler nedenini de belirtmek zorunda kalacak
21.01.2024 - 19:41,  Güncelleme: 19:46
Abone Ol

Instagram'da kullanıcılar, bundan böyle birine takip isteği yollarken nedenini belirtmek zorunda olacak.

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK GELİYOR

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Bugüne kadar Instagram'a gelen özellikleri önceden paylaşmasıyla ünlenen Alessandro Paluzzi yeni özelliğin de detaylarını anlattı.

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

TAKİP İSTEĞİ GÖNDERENLERE NEDENİ SORULACAK

Paluzzi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bundan böyle hesabını gizli kullananlar, birine takip isteği gönderirken takip nedenini belirtecek. Yeni özellik sayesinde istek gönderilen kişinin kim olduğunuzu anlamasına yardımcı olacak.

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

DETAYLAR NETLEŞMEDİ

Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsüne göre ise kullanıcılara "Takip isteğinize eklemek için bir neden seçin. Bu, kişinin sizin kim olduğunuzu bilmesine yardımcı olur." ifadesinin yer aldığı bir mesaj kutusu gösterilecek. Ancak bu noktadan sonra nasıl ilerleneceği bilinmiyor. Yakında zamanda bu konuda daha fazla detayın belli olması bekleniyor.

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Instagram'ın yeni özelliğine sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor
Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor
Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor
Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor
Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor
Önüne gelene takip isteği yollayanları yıkan haber! Instagram harekete geçiyor
YORUMLAR (1)
  • Ender Kervancıoğlu: Cinsellik babında bir seçenek olursa iyi olur. Yakın anlamlı sebep aramasın millet. Yanıtla 0 18

Instagram, Sosyal Medya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram'a yeni özellik! Takip isteği gönderenler nedenini de belirtmek zorunda kalacak - Son Dakika


10:39
Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu

Son Dakika
10:39 Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:53:16. #1.11#
SON DAKİKA: Instagram'a yeni özellik! Takip isteği gönderenler nedenini de belirtmek zorunda kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement